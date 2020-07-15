2020-07-15T16:06:45+03:00
Общество

Выросла сумма кредита по ипотечной программе со ставкой 6, 5 % в Санкт-Петербурге

Теперь можно приобрести жилье стоимостью больше 8 млн рублей
Маргарита РЫБАКОВА
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Теперь можно приобрести жилье стоимостью больше 8 млн рублей. Фото:Светлана Маковеева.Теперь можно приобрести жилье стоимостью больше 8 млн рублей. Фото:Светлана Маковеева.
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Хорошие новости для тех, кто думает о своем жилье. Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита в рамках программы ипотечного кредитования с господдержкой, а точнее программа «Ипотека 6,5%».

Уточним, раньше максимальная сумма кредита для приобретения квартиры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области была 8 млн рублей, а теперь составляет 12 млн. Для покупки жилья в других городах и регионах - 6 млн.

Срок действия программы ограничен. Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке можно до 1 ноября 2020 года. Отметим, что при сумме кредита от 5 млн рублей ставка составляет 5,99%. Минимальный размер обязательного первоначального взноса — 15% от стоимости недвижимости. Плюс ко всему банк принимает средства социальной субсидии и/или материнского (семейного) капитала при наличии.

- Подать заявки можно с минимальным пакетом документов, а именно: паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор - ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт, - сообщили в банке УРАЛСИБ.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57

ИСТОЧНИК KP.RU

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