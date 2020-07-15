Обучаем детей финансовой грамотности: семь советов для родителей

Без участия родителей развивать правильное отношение ребенка к деньгам невозможно. Вместе экспертами МТС Банка мы собрали основные способы прокачать умение управлять финансами в семье.

1. Помогите ребенку осознать, что желания безграничны, а ресурсы для их исполнения ограничены. Помните из мультика «Мы делили апельсин. Много нас, а он один»?

2. Демонстрируйте навыки управления финансами на личном примере — ведите семейный бюджет, рационально подходите к покупкам, научитесь инвестировать. Как и с вредными привычками, здесь запрещены двойные стандарты: «Тебе нельзя сквернословить, а мне можно». Если в семье не принято вести семейный бюджет, то заставить ребенка понять, что очередная «мелкая игрушка» отодвигает мечту о новом велосипеде или смартфоне затруднительно.

3. Повышайте собственную финансовую грамотность, ведь дети впитывают родительское поведение, плюсуют полученные знания/умения/навыки на свой индивидуальный опыт и с этим багажом выходят в самостоятельную жизнь.

4. Выдавайте карманные деньги. Размер и возраст, когда они появятся, будут зависеть от психологического состояния ребенка, которое вы знаете лучше всех остальных. Но давать карманные деньги необходимо! Именно так сын или дочь научится ими управлять.

Первые в идеале должны быть наличными, чтобы он смог их трогать, физически пересчитывать, копить, разделять на кучки — наглядно формировать представление о личном бюджете. Позже можно переходить к знакомству с безналичными расеётами. Вспомните, как мы сами учились считать, сначала были счетные палочки и только потом счет в уме. Самый удобный и распространенный способ перейти к использованию безналичного расчета — научить пользоваться банковской картой.

5. Вовлекайте ребенка в семейные финансы. Например, берите с собой в продуктовые магазины и комментируйте выбор тех или иных продуктов. Объясняйте, почему стоимость товаров из одной категории продуктов, но разных производителей отличается (качество, влияние рекламы на стоимость и другое). Стоит также рассказать, почему стоимость одного и того же товара в разных магазинах, например, в дискаунтере и премиум-сегменте разная, объяснить, что такое эмоциональные покупки.

6. Знакомьте ребенка с финансовым жизненным циклом человека. На примере бабушек и дедушек, которые на пенсии, расскажите, что с возрастом человек перестает работать и начинает получать пенсию. Обсудите размер пенсии, хватает ли ее для хорошей жизни, продолжают ли работать бабушки и дедушки и имеют ли они какие-то иные источники дохода.

7. Не давайте ребенку свою именную карту, так нарушаются условия договора с банком и у детей формируется некорректная модель поведения – использовать не принадлежащие ему вещи. Вместе с тем, родители могут привязать к своей карте дополнительную, чтобы видеть и контролировать расходы ребенка. Также можно установить лимит и запрет на покупку товаров в определённых категориях. Также необходимо дать ребенку азы правил безопасности: нельзя никому сообщать трехзначный код на оборотной стороне карты, публиковать фотографии карты с двух сторон в социальных сетях и так далее. Подробнее о том, как уберечься от мошенников, мы рассказывали в этом материале.

В России подросток может оформить дебетовую картус момента получения паспорта гражданина, а именно с 14 лет. С помощью нее он сможет научиться вести свой бюджет, оплачивать покупки, в том числе через свой смартфон — используя функцию бесконтактной оплаты NFC.

Как правило, у такого продукта предусмотрен кэшбэк и накопительный счет с доходом на остаток. С ним ребенку будет удобнее копить деньги, а еще одним бонусом молодежной карты является крутой дизайн, который он может выбрать сам.