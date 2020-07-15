2020-07-15T14:48:55+03:00
Общество

Поддержка семей с детьми и антикризисные меры: В Петербурге подвели итоги парламентского года

«Комсомолка» вспомнила, над чем работали депутаты Законодательного собрания в сезоне 2019-2020
Полина ЖУКОВА
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В Петербурге депутаты завершили парламентский год.В Петербурге депутаты завершили парламентский год.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургские депутаты уходят на летние каникулы. А перед этим на заседании в Мариинском дворце 15 июля подвели итоги парламентского года. Он начался 18 сентября и за это время Законодательное собрание приняло больше трехсот законов, постановлений и решений. «Комсомолка» вспомнила главные из них.

РЕБЕНКУ И РОДИТЕЛЯМ

В уходящем году особое внимание уделили социальной сфере. В частности, многие документы касались поддержки семьей с детьми. Так, например, благодаря принятому закону в Петербурге положена выплата молодым матерям, родившим первого ребенка в возрасте с 19 до 24 лет. Сейчас она составляет 54 189 рублей. Кроме того, семьи, в которых доход ниже прожиточного минимума, получают пособие на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет (в 2020 году его размер составляет 5 588,1 рублей).

Одно из важнейших решений этого парламентского года – обеспечение горячим питанием абсолютно всех учащихся начальной школы, а также льготников – с 1 по 11 класс. Получать его дети смогут уже с начала предстоящего учебного года.

КСТАТИ

Еще один закон, который напрямую касается защиты детей, – о запрете на продажу в Петербурге никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Речь идет о нашумевших «бестабачных снюсах». Теперь за торговлю опасной отравой в виде фруктовых леденцов можно поплатиться крупным штрафом.

В этом парламентском году ЗакС отпраздновал юбилей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В этом парламентском году ЗакС отпраздновал юбилей.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

В этом году в честь 75-летию Победы в Петербурге решено было сделать единовременные выплаты поколению войны – в дополнение к федеральным. Они составили от 3 до 7 тысяч рублей и предназначались больше чем 340 тысячам жителям города – инвалидам и ветеранам войны, блокадникам, труженикам тыла, узникам фашизма, вдовам военнослужащих и другим категориям.

Также в этом парламентском году депутаты включение в городской перечень праздников и памятных дат 22 ноября. Это День начала работы ладожской ледовой «Дороги жизни».

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Депутаты продолжают бороться за деревья, парки и скверы в Петербурге и защищать природные уголки города от застройки. Так, в список зеленых насаждений общего пользования в этом году, например, внесли сквер на улице Большой Разночинной, сквер на Петровской косе, зеленую территорию на Капитанской улице и Инчхон в Кронштадтском районе.

Порадовала горожан и так называемая «балконная амнистия». Теперь собственников не будут наказывать за самовольное остекление лоджий, если сделано оно было до 11 января 2020 года.

В этом году много законов в Петербурге касались социальной сферы. Фото: Александр ГЛУЗ

В этом году много законов в Петербурге касались социальной сферы.Фото: Александр ГЛУЗ

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

В этом сезоне депутатам пришлось дважды рассматривать бюджет – главный финансовый документ города. Один раз зимой утвердили, а весной в него вносили корректировки из-за вмешавшегося в жизнь города коронавируса. Кроме того, для борьбы с пандемией в городе увеличили резервный фонд в 30 раз – с 1 миллиарда рублей до 32. Этот «запас» крайне необходим на непредвиденные расходы, в том числе на выплаты медикам и соцподдержку. В непростой для города период депутаты также приняли ряд антикризисных мер по поддержке пострадавшего бизнеса. В частности, это отмена авансовых платежей и снижение имущественных, земельных, транспортных налогов.

В конце парламентского года подвели и итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Как отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров на заседании, попытки расшатать ситуацию в Петербурге накануне голосования, полностью провалились.

– Можно ошибиться квартирой, номером, дверью – со страной не надо ошибаться. Хорошо, когда шумит парламент, а молчит улица. Для революций, для выступлений, для вот этих акций надо искать другую страну. Нам революций хватило, – сказал Вячеслав Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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