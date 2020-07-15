2020-07-15T16:06:45+03:00
Происшествия

20 миллионов рублей украли при ремонте Аничкова дворца

Полиция уже задержала замдиректора по административно-хозяйственной части и его подельника-бизнесмена
Петр КИБЕР
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При ремонте Аничкова дворца украли около 20 миллионов рублей.При ремонте Аничкова дворца украли около 20 миллионов рублей.Фото: СОЦСЕТИ
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Более 20 миллионов рублей могли украсть при проведении ремонта во петербургском Дворце творчества юных (ДТЮ), который располагается в знаменитом Аничковом дворце на Невском проспекте. В мошенничестве на крупную сумму подозревают замдиректора по административно-хозяйственной части и представителя подрядчика.

- По версии оперативников, в январе 2017 года представители строительной фирмы, согласовав свои действия с сотрудником Дворца творчества юных, произвели косметический ремонт здания концертного комплекса на Невском проспекте, отразив его в документации, как капитальный, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Таким нехитрым образом, подельники смогли «сэкономить» около 20 миллионов рублей. которые потом благополучно осели в их карманах.

41-летний генеральный директор частной строительной компании и 42-летний заместитель генерального директора по административно-хозяйственной работе ДТЮ были задержаны оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского Главка. А проведенные следственно-розыскные мероприятия позволили раскрыть дело о крупном хищении.

Сейчас обоих фигурантов уже отправили под домашний арест, по статье «Мошенничество совершенное организованной группой в крупном размере» им грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом в миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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