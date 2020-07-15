Новые ослабления мер в Ленинградской области: стало известно, что изменится с 16 июля 2020 года и откроются ли МЕГИ

С 16 июля в Ленинградской области вступают в действие новые послабления ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Полный список изменений есть в документе, опубликованном на сайте правительства, однако того, на что надеялись многие петербуржцы там нет: МЕГИ не откроют.

- Торговым комплексам и центам площадью свыше 36 тысяч квадратных метров в «красной» и «желтой» зонах разрешено открыть магазины торгующие продуктами, товарами первой необходимости, мебелью, садовыми принадлежностями, стройтоварами, а также аптеки, салоны связи и пункты выдачи онлайн-заказов, - говорится в тексте документа.

А поскольку обе МЕГИ имеют площадь больше 100 тысяч «квадратов» и обе расположены во Всеволожском районе, прочно обосновавшимся в «красной» зоне, то полное открытие им пока не светит.

Напомним, что продуктовые супермаркеты на время пандемии в МЕГАх и не закрывались, а обе IKEA открылись 13 июля, что вызвало дикий ажтиотаж.

Крупные торговые центры в "красной" зоне пока по большей части закрыты.Фото: Олег ЗОЛОТО

Но даже там, где все в крупных ТЦ открыто, как в «зеленой» зоне, посетители обязаны носить маски.

Кроме этого с 16 июля разрешена работа школьных лагерей дневного пребывания в «желтой» и «зеленой» зонах. При этом загородные сезонные, палаточные и круглосуточные пришкольные лагеря, а также лагеря труда и отдыха уже работают на всей территории Ленобласти со 2 июля.

С 16 числа сняты все ограничения на работу бань, а также на заполняемость салонов красоты везде, кроме «красной зоны» (50%). Но наводить ту самую красоту нужно в маске.

Зато в уже упомянутых банях, а также в кафе, фитнес-залах, бассейнах и, что важно ЗАГСах, теперь ее ношение необязательно- жениться можно с открытым «забралом».

Во всех зонах летние кафе и рестораны начинают работать без ограничений, а в зеленой можно посидеть и в зале, но при занятости не более 50% мест.

Увеличена численность групп в детских садах: в «красной» зоне до 17 человек, в «желтой» зоне – до 20 человек, в «зеленой» - без ограничений.

Центры занятости и МФЦ работают в обычном режиме, но принимают только по записи (кроме «зеленой» зоны, там - свободно).

С 16 июля разрешается работа домов культуры, театров и проведение концертов при наличие масок на зрителях и половине свободных мест в зале.

Массовые мероприятия разрешаются при использовании масок, соблюдении дистанции в 1,5-2 метра и выполнении следующих условий:

- на открытом воздухе в «красной» зоне в численность участников не превысит 80 человек, в «желтой» зоне – до 160, в «зеленой» – до 300 человек.

- в помещении количество участников должно составлять не более одного человека на 4 кв. м и не более 75 человек в целом в «красной» зоне, не более 100 в «желтой» зоне, и не более 150 в «зеленой».

ПРИМЕЧАНИЕ:

- в первой («красной») зоне – Всеволожский, Гатчинский, Тосненский;

- во второй («желтой») зоне – Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский районы и Сосновый Бор;

- в третьей («зеленой») зоне – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский, Тихвинский, Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский и Лужский районы.