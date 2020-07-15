Коронавирус не остановил проект реконструкции «старой» части Петербургского нефтяного терминала
Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) ожидает преображения. На месте устаревшего советского оборудования будет современный комплекс по перевалке нефтепродуктов.
Напомним, проект реконструкции стартовал в 2018 году со строительства резервуара объемом 40 тысяч м3. Этот резервуар должен переваливать нефтепродукты, которые раньше проходили через так называемую «старую» часть терминала – комплекс оборудования советской постройки. Эта часть ПНТ была возведена еще в 60-е годы, сегодня она морально и технически изношена. Но скоро будет изменения. Здесь установят новые современные мощности, соответствующие всем действующим строительным и экологическим нормам. К примеру, тот самый почти построенный новый резервуар выполнен по двустенной технологии, которая минимизирует экологические риски. Эти же технологии применят при возведении нового комплекса.
- Мы приняли решение не останавливать проект реконструкции «старой» части терминала, несмотря на масштабный кризис в мировой экономике в целом и на нефтяном рынке в частности, - комментирует председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин. - Его реализация продолжится за счет собственных и заемных средств. Стоит подчеркнуть и социальный аспект инвестпроекта – это рост налоговых отчислений и новые рабочие места.
Сроки реализации – 2023 год. Объем инвестиций – порядка 7 млрд рублей.
Фото предоставлено пресс-службой ПНТ.
Проект реконструкции ПНТ реализуется в рамках федеральной политики по переводу российских грузов в российские порты. В мае 2020 года президент России Владимир Путин предложил обсудить приоритетную перевалку отечественных грузов в российских морских портах.
Михаил Скигин обращает внимание на то, что проект реконструкции не предполагает расширения территории терминала. Сейчас ПНТ занимает 37 га, после реконструкции площадь терминала останется прежней.
Кроме того, в рамках реализации проекта планируется установка современного оборудования по снижению и очистке выбросов. В частности, будут построены системы газоотведения и рекуперации паров. Объемы выбросов снизятся в несколько раз. Предполагается также рекультивация грунта.
ИСТОЧНИК KP.RU