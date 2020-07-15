2020-07-15T17:39:40+03:00
Общество

Коронавирус не остановил проект реконструкции «старой» части Петербургского нефтяного терминала

Сроки реализации остался прежним – 2023 год
Маргарита РЫБАКОВА
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Коронавирус не остановил проект реконструкции «старой» части Петербургского нефтяного терминала. Фото предоставлено пресс-службой ПНТ.Коронавирус не остановил проект реконструкции «старой» части Петербургского нефтяного терминала. Фото предоставлено пресс-службой ПНТ.
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Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) ожидает преображения. На месте устаревшего советского оборудования будет современный комплекс по перевалке нефтепродуктов.

Напомним, проект реконструкции стартовал в 2018 году со строительства резервуара объемом 40 тысяч м3. Этот резервуар должен переваливать нефтепродукты, которые раньше проходили через так называемую «старую» часть терминала – комплекс оборудования советской постройки. Эта часть ПНТ была возведена еще в 60-е годы, сегодня она морально и технически изношена. Но скоро будет изменения. Здесь установят новые современные мощности, соответствующие всем действующим строительным и экологическим нормам. К примеру, тот самый почти построенный новый резервуар выполнен по двустенной технологии, которая минимизирует экологические риски. Эти же технологии применят при возведении нового комплекса.

- Мы приняли решение не останавливать проект реконструкции «старой» части терминала, несмотря на масштабный кризис в мировой экономике в целом и на нефтяном рынке в частности, - комментирует председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин. - Его реализация продолжится за счет собственных и заемных средств. Стоит подчеркнуть и социальный аспект инвестпроекта – это рост налоговых отчислений и новые рабочие места.

Сроки реализации – 2023 год. Объем инвестиций – порядка 7 млрд рублей.

Фото предоставлено пресс-службой ПНТ.

Фото предоставлено пресс-службой ПНТ.

Проект реконструкции ПНТ реализуется в рамках федеральной политики по переводу российских грузов в российские порты. В мае 2020 года президент России Владимир Путин предложил обсудить приоритетную перевалку отечественных грузов в российских морских портах.

Михаил Скигин обращает внимание на то, что проект реконструкции не предполагает расширения территории терминала. Сейчас ПНТ занимает 37 га, после реконструкции площадь терминала останется прежней.

Кроме того, в рамках реализации проекта планируется установка современного оборудования по снижению и очистке выбросов. В частности, будут построены системы газоотведения и рекуперации паров. Объемы выбросов снизятся в несколько раз. Предполагается также рекультивация грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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