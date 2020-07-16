Мозоли, трещины и проблемные ногти: чем опасны и как решить проблему

Больше, чем красота

Многие женщины до сих пор считают, что педикюр нужно делать либо перед каким-либо важным событием, либо летом, в сезон открытой обуви. И чем старше становятся дамы, тем меньше внимания они уделяют своим ногам. «Все равно никто не видит», - эту фразу от своих мам и бабушек слышал, наверное, каждый. Но в том-то и дело, что с возрастом наши ноги требуют особого внимания и регулярного ухода. Причем, не у косметолога, а у подолога - мастера педикюра с медицинским образованием, который специализируется на диагностике, лечении и профилактике патологий стоп и ногтей. Это особенно касается тех, у кого есть проблемы с сосудами.

- Наше здоровье зависит от состояния сосудистой системы. Кровеносные сосуды снабжают кислородом и питательными веществами ткани нижних конечностей, а если приток крови нарушен, страдает кожа стоп, деформируются ногти. Со временем могут появиться трещины, вросшие ногти, боль при ходьбе, - объясняет специалист-эксперт по здоровью ногтей и кожи медицинского центра «ФлебоЛайф» Наталья Грач.

Так что, если вы уверены, что проблем с сосудами нижних конечностей у вас нет, но вот ногти на ногах почему-то уплотнились или начали деформироваться, все-таки проверьтесь. Изменение кожи стоп и формы ногтей нельзя игнорировать.

- Сначала многие не обращают внимания на небольшие трещинки и мозоли, а потом не знают, что делать с этой проблемой. Раны становятся глубже, инфицируются, присоединяется воспалительный процесс. Тяжелее всего приходится диабетикам, у которых нарушена чувствительность и которые просто не замечают, как на месте небольших трещин появляются язвы, - добавляет Наталья Грач.

Возраст педикюру не помеха

В зоне риска, прежде всего, пожилые люди, которым физически сложно ухаживать за кожей стоп и ногтями, а просить помощи родственников они стесняются. Многие из-за дискомфорта и боли меньше двигаются, а для людей в возрасте это вредно. Именно таким пациентам помогают в медицинском центре «ФлебоЛайф». Обычно на консультацию к подологу или на медицинский педикюр пациентов направляют лечащие врачи. Кстати, самому старшему пациенту подолога было 97 лет! Впрочем, специалисты «ФлебоЛайф» помогают не только пожилым, ведь проблемы со стопами и ногтями могут возникнуть в любом возрасте. Коротко обрезанные ногти, тесная обувь, повышенная потливость, плоскостопие или лишний вес приводят к появлению мозолей, натоптышей, вросших ногтей. Обычный косметический педикюр с этими неприятностями не справится. Красивое покрытие замаскирует внешние дефекты, но проблемы не решит.

- Мы проводим диагностику и выявляем причину проблем со стопой и ногтями, при необходимости назначаем анализы, а затем даем пациентам рекомендации, как привести стопу в здоровое состояние. Уходовые и профилактические процедуры делаем сами, также можем отрегулировать небольшие дефекты стопы, например, с помощью силиконовых разделителей, ортопедических стелек. Но если обнаружена более серьезная проблема, например, грибок, направляем пациента на лечение к дерматологу, - добавляет Наталья Грач.

Поэтому регулярное посещение подолога поможет вовремя заметить, диагностировать или предупредить появление неприятностей. Начать можно с малого - бесплатной консультации в медцентре «ФлебоЛайф».

- Любую проблему можно решить, для этого есть множество способов. Главное, понять, что происходит с ногой, ногтем. И не терпеть боль и дискомфорт! Обратившись к специалисту, вы будете знать, в каком направлении двигаться - просто ухаживать за ногами или лечиться.

Конкретно

Подологи медицинского центра «ФлебоЛайф» помогут с лечением трещин, удалением натоптышей и мозолей, уходом за ногтями у пожилых людей. Здесь же можно провести коррекцию вросших ногтей, педикюр диабетической стопы, обработку стоп любой сложности.

Кстати, весь июль консультация подолога бесплатно по адресу:

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