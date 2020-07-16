"Миссия выполнена": Александр Кокорин намекнул на уход из "Сочи"

Кокорин сделал свое дело. Кокорин может уезжать. Так футбольные болельщики расценили новый пост, появившийся в Инстаграме форварда ФК «Сочи». Александр выложил фотографию своего места в клубной раздевалке, футболки с номером 91. И подписал снимок:

«Миссия выполнена. Всем здоровья».

Чуть позднее на его же страничке появилась фотография команды в самолете.

- Holidays (каникулы – прим. авт.), - эту запись нападающий сопроводил смеющимся смайликом.

Александр Кокорин намекнул на уход из клуба Фото: скриншот

Напомним, сегодня «Сочи» должен был сыграть в 29 туре Тинькофф РПЛ против «Тамбова». Южане даже уже прибыли в Тамбов. Но в дело вмешался коронавирус.

- Девять представителей «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирус, - сообщили в оперштабе РПЛ. - Их результаты стали известны 16 июля. Матч не состоится.

Это подтвердили и в самом клубе, сообщив, что футболисты вернутся домой ближайшим чартером и будут соблюдать требования регионального Роспотребнадзора.

Формально Александра Кокорина и его товарищей по команде ждет заключительный, 30 тур чемпионата. Он должен состояться 22 июля. В клубе пока не подтверждают, что игра будет также отменена. Но даже в случае двух технических поражений, команда не покинет высший дивизион, а значит миссия, как написал Кокорин, действительно выполнена. И фанаты уверены: своими постами он, отчасти, попрощался с южным клубом.

Теперь остается неясной судьба самого форварда. На данный момент он игрок «Зенита», отданный в аренду в «Сочи» до конца сезона. После – свободный агент, который может подписывать контракт с кем угодно. Не исключено, что этот «кто угодно» все же снова будет «Зенит». По крайней мере, фанаты на это очень надеются. Забивной нападающий стал бы подспорьем для команды. К тому же и главный тренер Сергей Семак не раз говорил, что он видит Александра в основе.