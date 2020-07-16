В Петербургском Политехе нельзя будет списать на дистанционном экзамене

Не секрет, что в этом году из-за пандемии многие студенты сдавали экзамены и зачеты дистанционно. Многие ликовали: ведь в таком формате легко списать. Но не тут-то было! В петербургском Политехе уже опробовали программу, которая буквально по взгляду поймет, подглядывает куда-то студент или нет. Разработали ее совместно с компанией «Омега» специально для контроля на дистанционных экзаменах.

Не сможет и пройти экзамен перед компьютером другой человек – например, друг-отличник. Система сначала идентифицирует личность по лицу, так что подмену экзаменуемого заметят сразу. Не пропустит программа и если камеру прикроют, например, рукой. Кроме того, анализирует положение и направление головы и взгляда. Поэтому зафиксирует, если студент «отвлекался».

– Благодаря механизмам машинного обучения система способна фиксировать нарушения при проведении экзамена, определять «зашторивание» камеры, а также формировать видеоотчет всего экзамена, – рассказал генеральный директор «Омеги» Ярослав Алейник.

К слову, новую разработку уже применили в Политехническом университете во время сдачи выпускных квалификационных работ. И пробуют на вступительных испытаниях в рамках приемной кампании этим летом. Тоже дистанционно.