2020-07-17T00:41:53+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 17 июля 2020 года: новая карта распространения инфекции в городе и закрытие госпиталя в «Ленэкспо»

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 17 июля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
"Комсомолка" собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 17 июля 2020 года."Комсомолка" собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 17 июля 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

«Комсомолка» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 17 июля 2020 года. Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у достаточно большого числа горожан.

- В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки коронавирус нашли еще у 256 человек. Общее число зараженных с начала пандемии теперь составляет 28 662 горожан. В числе выздоровевших уже 21 895 пациентов. Смертей в общей сложности 1698, - сообщает Оперштаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Петербуржцам показали обновленную карту распространения инфекции в Северной столице за минувший июнь. В лидерах вновь Приморский район. А вот меньше всего зараженных сейчас в Кронштадте. К слову, глава Центра имени Алмазова Евгений Шляхто, представивший карту, заявил, что сейчас в городе выздоравливают вдвое чаще, чем заболевают.

Временный госпиталь в «Ленэкспо» приостановил свою работу в связи с ненадобностью. Пациентов с COVID-19 сейчас лечат в других стационарах либо на дому. Койки из павильона в «Ленэкспо» переведут в резерв, а инвентарь и оборудование оставят на месте. План модернизации «полевого» госпиталя уже обсуждается властями.

Тестирование вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге хотят начать уже в августе. В НИИ гриппа рассказали «Комсомолке», сколько денег получат добровольцы за испытания новой прививки.

Добавим, что в Ленобласти, по данным на 17 июля, подтвердили 5224 случая коронавируса. 4306 пациентов уже здоровы. Умерло с начала пандемии 42 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сибирское отделение РАН объединит 14 институтов для исследования Арктики
Группа ученых из Российской академии наук планирует изучить экологическую среду российской Арктики, чтобы представить предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для работы промышленных компаний
"Я родила на заказ четверых": Что говорит суррогатная мама из громкого дела о «врачах, торговавших детьми»
Женщина, которая родила четверых детей по заказу, до последнего не знала, что генетические родители малыша - граждане КНР, но сейчас требует отдать им ребенка [эксклюзив kp.ru]
Хранители, отзовитесь!
Издательский дом «Комсомольская правда», «ХранителиРодины.рф: платформа-навигатор по музеям из малых городов и сельской местности” и Ассоциация волонтерских центров на пресс-конференции 15 июля объявили о старте творческого конкурса «Малая Родина»
Новости 24
Квитанцию на 1,8 млн рублей за электроэнергию получил житель Мурино
Петербуржец получил уголовное дело за оправдание убийцы мусульман из Новой Зеландии
Единый орган, контролирующий выпускников детских домов, может появиться в Санкт-Петербурге
Памятный знак писателю Валентину Пикулю открыли в Санкт-Петербурге
Поручни в метро Санкт-Петербурга будут обрабатывать ультрафиолетом
Стало известно, кто рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинале Кубка России
Уголовное дело возбудили после падения строительной люльки с рабочими в Новогорелово
Щенка, скулящего на крыше опасной стройки, заметили в Сертолово
Петербурженка отделалась огромным штрафом за удар в пах полицейскому
Из коронавирусного госпиталя в «Ленэкспо» вывезли всех пациентов
Больше 40% жилых домов Санкт-Петербурга уже подготовили к зиме
Петербуржец выстрелил в знакомого на проспекте Маршала Жукова
Фура переехала 70-летнюю велосипедистку на площади Бехтерева
Русалок с Дома Николаевых на Садовой улице опять изуродовали
На строительство съездов с ЗСД дадут шесть миллиардов рублей
В ЗАГСах Ленобласти разрешили целоваться
Бородатый грабитель-сладкоежка украл 20 банок шоколадной пасты из магазина в Ленинградской области
Красную ветку метро могут продлить до Пушкина мимо Пулково
Петербуржцы выбрали Симферополь и Сочи для отдыха в июле 2020 года