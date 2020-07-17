Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 17 июля 2020 года: новая карта распространения инфекции в городе и закрытие госпиталя в «Ленэкспо»

«Комсомолка» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 17 июля 2020 года. Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у достаточно большого числа горожан.

- В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки коронавирус нашли еще у 256 человек. Общее число зараженных с начала пандемии теперь составляет 28 662 горожан. В числе выздоровевших уже 21 895 пациентов. Смертей в общей сложности 1698, - сообщает Оперштаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Петербуржцам показали обновленную карту распространения инфекции в Северной столице за минувший июнь. В лидерах вновь Приморский район. А вот меньше всего зараженных сейчас в Кронштадте. К слову, глава Центра имени Алмазова Евгений Шляхто, представивший карту, заявил, что сейчас в городе выздоравливают вдвое чаще, чем заболевают.

Временный госпиталь в «Ленэкспо» приостановил свою работу в связи с ненадобностью. Пациентов с COVID-19 сейчас лечат в других стационарах либо на дому. Койки из павильона в «Ленэкспо» переведут в резерв, а инвентарь и оборудование оставят на месте. План модернизации «полевого» госпиталя уже обсуждается властями.

Тестирование вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге хотят начать уже в августе. В НИИ гриппа рассказали «Комсомолке», сколько денег получат добровольцы за испытания новой прививки.

Добавим, что в Ленобласти, по данным на 17 июля, подтвердили 5224 случая коронавируса. 4306 пациентов уже здоровы. Умерло с начала пандемии 42 человека.