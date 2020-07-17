Самолет «Санкт-Петербург - Сочи» подал сигнал о ЧП на борту

Все экстренные службы сочинского аэропорта приведены в состояние повышенной готовности из-за сигнала о чрезвычайной ситуации на борту самолета, летящего в город-курорт из Санкт-Петербурга.

- Сегодня, 17 июля, в 13:10 от линейного отдела полиции в Международный аэропорт Сочи поступила информация о возможном минировании рейса, направляющегося из Санкт-Петербурга, - сообщила «КП-Петербург» представитель пресс-службы аэропорта Юлия Билецкая.

Несмотря на подачу командиром корабля сигнала о ЧП, экипаж принял решение продолжить следование по маршруту. В этот момент самолет был уже на полпути к Сочи.

Сейчас рейс FV6565 уже находится на подлете к Сочи и готовится к приземлению. Расчетное время посадки самолета в аэропорту - 14:58 по Москве.

Все службы приведены в полную готовность для обследования воздушного судна на отдельной стоянке и повторного досмотра пассажиров и багажа.

Напомним, что в последние дни петербургский аэропорт «Пулково» неоднократно получал сообщения о минировании. Спецслужбы в терминалах и самолетах ничего подозрительного не выявили, однако из-за проверок были задержаны десятки рейсов. Телефонных террористов ищут.