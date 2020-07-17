Рейсы задерживают в Пулково из-за сообщения о минировании

Режим работы петербургского аэропорта Пулково опят нарушили телефонные террористы. Четвертый день подряд сюда приходят сообщения о минировании и четвертый день из-за проверок задерживается вылет рейсов.

- Да, у нас опять все то же самое, - печально подтвердили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Пулково. - В связи с поступлением на электронную почту анонимного сообщения о возможном минировании воздушных судов и здания терминала, в данный момент проводится проверка. По этой причине возможна задержка части рейсов на вылет.

По состоянию на 15:30 задержанными числятся шесть рейсов: два на Москву, в Калининград, Ижевск, Симферополь и Апатиты.

Отметим, что во все прошлые дни, когда в Пулково приходили сообщения о минировании, ничего подозрительного спецслужбами найдено не было.

Напомним, что ранее 17 июля сообщалось о сигнале ЧП, который подал борт авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Сочи. Командир корабля сообщил в аэропорт прилета о возможном взрывном устройстве на борту. В полную готовность были приведены все экстренные службы адлерского аэропорта. В 15:01 лайнер благополучно приземлился, сейчас самолет и багаж пассажиров проверяет служба авиационной безопасности.