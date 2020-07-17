Потомки Романовых прокомментировали выводы СК по поводу расстрела царской семьи

Новые подробности в деле об убийстве царской семьи вызвали неоднозначную реакцию у потомков Романовых после того, как Следственный комитет накануне 102-летия трагедии огласил результаты очередной экспертизы. Специалисты выяснили – никто не пытался растворить останки императорской семьи в кислоте. С момента возобновления расследования в 2015 году СК РФ провел уже 37 судебных экспертиз и следственных экспериментов, которые опровергли некоторые версии.

«Комсомольская правда»-Петербург обратилась к потомкам августейшей семьи, чтобы узнать их мнение.

ПРИЗНАТЬ ИЛИ НЕ ПРИЗНАТЬ

Известно, что сегодня существует две организации, имеющие отношение царской фамилии – это Объединение членов рода Романовых и Российский императорский дом. Многие Романовы сейчас живут за границей. Так, внучатая племянница императора Николая II Ольга Андреевна - гражданка Великобритании. Сегодня она возглавляет Объединение членов рода Романовых. Как говорит представитель этой организации в России Иван Арцишевский, потомки русского царя очень трепетно относятся к истории своей фамилии.

- Мы совершенно согласны с теми выводами, к которым пришел Следственный комитет, - говорит он. – Мы знаем, что останки убитых Романовых не были сожжены или уничтожены кислотой. Мы очень надеемся, что скоро появится официальное заключение, где останки будут признаны подлинными, а потому с нетерпением ждем окончания работ Следственного комитета.

Иной позиции придерживаются те Романовы, которые являются прямыми потомками Великого князи Кирилла Владимировича – двоюродного брата Николая II. По их мнению, точка в деле не может быть поставлена без участия РПЦ.

Николай II с супругой Александрой Федоровной. hФото: Википедия

- Дело нужно расследовать до конца, а точку в нем должна поставить Русская православная церковь, - говорит директор канцелярии «Российского императорского дома» Александр Закатов. – Это же не только выдающиеся государственные деятели, но и почитаемые православные святые. Следственный комитет говорит, что останки цесаревича Алексея и Великой княжны Марии подлинные, но церковь не находит достаточно оснований для их признания. «Российский императорский дом» поддерживает церковь неизменно.

МОНАРХИЯ БЫЛА ВАЖНЫМ ЯВЛЕНИЕМ В ЖИЗНИ РОССИИ

Однако окончательно прояснить ситуацию с расстрелом последнего русского императора и его семьи, видимо, удастся нескоро. Как считает историк и публицист Яков Евглевский, расследовать одно из самых громких и жестоких убийств XX века будут еще не один год.

- Это слишком громкое событие – расстрел семейства Романовых, - говорит он. – Это не только убийство семьи, это финал всей Российской Империи и создание нового режима. Я думаю, эта история с царскими останками тянется так долго, потому что здесь есть политическое звучание. Нужно признать, что монархия была важным явлением в жизни страны. И сейчас, на мой взгляд, рост монархических настроений в стране неизбежен. Тем более, что мы понимаем ошибки царского времени – обрушение Империи никогда не бывает случайным. В этом всегда виновато правительство.

Последний российский император Николай II. Фото: Википедия

Кроме того, по мнению Якова Евглевского, расследование убийства Николая II и его семьи важно в первую очередь не для истории, а для настоящего времени. Ведь Романовых и их свиту расстреляли без суда, а это пример невероятной жестокости, которой попросту не должно быть.

- Вы посмотрите, что было во времена английской и французской революций? – продолжает историк. – Была хотя бы имитация суда, хотя приговор все знали заранее. Карла I судил кромвелевский трибунал, а судьбу Людовика XVI решили на голосовании. И там никогда не убивали детей… Знаете, я думаю, что если бы династия Романовых сохранилась бы, то многих печальных событий, которые Россия пережила в XX веке, попросту не было бы.

А что касается погребения царской семьи, по мнению Якова Евглевского, Романовы должны быть похоронены все вместе.

СПРАВКА «КП»

семью Императора Николая II расстреляли ровно 102 года назад – 17 июля 1918-го. С царем, его супругой и пятью детьми жестоко расправились в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Не пожалели и их приближенных.

Обнаружить останки Романовых удалось только в 1991 году. А затем, спустя 7 лет, после того, как множество экспертиз подтвердили их подлинность, царскую семью похоронили в Петропавловской крепости. Правда, не всю. Останки Цесаревича Алексея и Великой княжны Марии были не найдены. Их обнаружили позже – в 2007-м. О том, что это именно наследник и его сестра, стало ясно в 2018-м.

Сейчас останки Мари и Алексея находятся на хранении в Москве, в Новоспасском мужском монастыре.