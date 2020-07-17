Петербургский депутат предложил продлить работу общественных туалетов

Депутат петербургского ЗакСобрания Алексей Цивилев выступил с инициативой продлить работу общественных туалетов в Петербурге до 3 часов ночи. А также установить дополнительные круглосуточные комплексы в излюбленных для прогулок местах – на протяжении набережных от Вознесенского до Троицкого мостов.

– В нашем городе катастрофически не хватает общественных туалетов, из-за чего многие отправляются справлять нужду во дворы и скверы. В результате страдают и облик Северной столицы, и местные жители, так как загрязняются их парадные, дворы, а также стоит невыносимый запах, – отметил Алексей Цивилев.

Депутат уже обратился со своим предложением к вице-губернатору Николаю Бондаренко. Ответа еще не получил, зато многие горожане эту идею наверняка поддержат. Ведь особенно остро нехватку уборных многие ощутили во время «карантина». Напомним, что в середине апреля общественные туалеты в городе закрыли. Но с приходом белых ночей, несмотря на режим самоизоляции и раннее закрытие метро, народ массово отправлялся на прогулки, а деликатный вопрос вставал все чаще. К слову, жаловались на отвратительные запахи во дворах ранее и жители Рубинштейна.

Сейчас вместе со снятием ограничений «синие будки» в Петербурге постепенно открываются. Но, например, воспользоваться туалетами в торговых центрах, которые все еще закрыты, нельзя. Кроме того, у кафе и ресторанов сейчас открыты только летние террасы, а многие заведения продолжают работать только на вынос.

– В Петербурге всего около тысячи общественных туалетов на 5 миллионов жителей, с учетом того, что в настоящее время часть из них закрыта, – добавляет Цивилев.

КСТАТИ

Большинство общественных туалетов в городе работают с 9 утра до 21:00 вечера. А вот круглосуточный только один – это передвижной комплекс на Дворцовой площади.