Прыгнул с 9 этажа и выжил: Мужчина спасся из жуткого пожара в жилом доме в Санкт-Петербурге
В ночь на субботу, 18 июля 2020 года, в городе Колпино, что в Санкт-Петербурге, произошел жуткий пожар. В два часа ночи огонь разыгрался не на шутку в одной из квартир на последнем, 9-м, этаже дома 4 по Бульвару Трудящихся. Пламя быстро охватило все пространство. По словам очевидцев, люди, которые оказались в квартире, даже начали прыгать из окон, чтобы спастись от огня.
- Один угорел, другой прыгнул из окна. Он в критическом состоянии, но жив. Женщина кричала на весь двор, что кто-то выпрыгнул из окна. Состояние третьего пока неизвестно, - рассказали в социальной сети очевидцы произошедшего.
На кадрах, снятых одним из очевидцев видно, как человек повис на карнизе окна, спасаясь от пожара. Через какое-то время он прыгает вниз, возможно, на специальный спасательный батут. Предварительно, мужчина выжил.
Мужчина спрыгнул из окна многоэтажки, спасаясь от пожара в жилом доме Петербурга.
По данным МЧС, в доме полностью горела однокомнатная квартира площадью 32 квадратных метров. Для того, чтобы справиться с огнем, спасателям понадобилось больше 2,5 часов. К тушению были привлечены 24 человека личного состава МЧС и шесть единиц техники. В 4:46 пожар был локализован.
На данный момент официальных данных о пострадавших или погибших в пожаре нет. Причины возгорания выясняют эксперты.
Напомним, 15 июля в Петербурге мощный пожар разгорелся в доме 108 по Краснопутиловской улице после хлопка бытового газа. В нем выжила женщина, у которой обгорело 70 процентов тела. Чудом почти не пострадала собака, которую спасатели нашли в квартире всю в саже уже после того, как потушили огонь.
Жесткий пожар в Колпино 18 июля 2020 года .
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ИСТОЧНИК KP.RU