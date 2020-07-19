Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 19 июля 2020 года: Город победил эпидемию

"Комсомолка" собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 19 июля 2020 года. Пандемия еще никуда не ушла, однако в Смольном отмечают успех борьбы с инфекцией. В каком-то смысле, город уже победил болезнь.

- В Санкт-Петербурге за минувший день коронавирус подтвердился еще у 238 человек. Общее число зараженных с начала пандемии теперь составляет 29 144 горожан. В числе выздоровевших уже 22 212 пациентов. Смертей в общей сложности 1755, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Яндекс

Так, уже вторую неделю в городе наблюдается положительная тенденция. Число новых зараженных с каждым днем снижается, заболевшие продолжают стабильно выздоравливать, а количество смертей ежедневно не превышает 25-30 человек.

Кроме тог, Минздрав заявил, что в Петербурге лучшая медицина в России, а значит прогнозы по борьбе с коронавирусом очень обнадеживающие.

Так как границы все еще закрыты, а россиянам хочется провести где-то отпуск, количество туристов в Петербурге увеличилось. В городе уже открылись парки, поэтому на вход в Петергоф в субботу выстроились огромные очереди.

Напомним, что с 16 июля после продолжительного карантина открылась колоннада Исаакиевского собора. В воскресенье, 19 июля, откроется сам храм.