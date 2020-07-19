Первая дневная репетиция парада ко Дню ВМФ прошла в Санкт-Петербурге

Ровно через неделю Петербург ждет масштабное торжественное событие – парад в честь Дня Военно-морского флота. А в воскресенье, 19 июля, на Неве состоялась первая дневная репетиция. До этого тренировки проходили в ночное время.

По Неве прошли боевые корабли.Фото: Артем КИЛЬКИН

Андреевский флаг, оркестр, белоснежная форма моряков. Конечно, горожане не смогли пропустить это событие, пусть это только репетиция Главного военно-морского парада. Поэтому многие отправились на набережные наблюдать не только за строем из двух десятков боевых кораблей на воде, но и за тренировкой пеших колонн на берегу.

Несмотря на коронавирус, народ собрался на набережных посмотреть на репетицию.Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы крейсеры, корветы, катера могли отрепетировать парадное построение, несколько переправ в самом центре города развели днем, что само по себе зрелище необычное. Корабли прошли под Благовещенским, Дворцовым, Троицким и Литейным мостами.

Ради репетиции в городе развели четыре моста днем 19 июля.Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что корабли на Неве – далеко не все участники парада. Крупные военные суда и подлодки, которые не могут пройти по реке, покажут свою мощь по традиции в Кронштадте – акватории Финского залива. Всего в этом году в параде примут участие почти полсотни кораблей.

19 июля прошла первая дневная репетиция.Фото: Артем КИЛЬКИН

Среди них будут самые современные суда российского флота, как, например, новейший фрегат «Адмирал Касатонов».

Главная тренировка перед парадом ВМФ состоится 23 июля.Фото: Артем КИЛЬКИН

Конечно, не обойдется параде в День ВМФ и без морской авиации, которая пройдет над городом. В этом году в торжественном событии примут участие более четырех тысяч военнослужащих – на земле, воде и в воздухе.

Всю мощь военного флота можно будет увидеть на параде 26 июля.Фото: Артем КИЛЬКИН

А главная репетиция перед парадом в честь Дня ВМФ еще впереди – она состоится 23 июля.