2020-07-19T21:59:12+03:00
Спорт

«После игры посмотрим»: Боярский отреагировал на критику «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

Команды встретятся в полуфинале Кубка России 19 июля в Санкт-Петербурге
Евгения МОСКВИНАСергей ВОЛЧКОВ
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Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча "Зенит" - "Спартак".Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча "Зенит" - "Спартак".Фото: Александр ГЛУЗ
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Стадион «Газпром Арена» сегодня ожидает полуфинальный матч Кубка России. В 18:30 в Санкт-Петербурге встретятся хозяева поля «Зенит» и московский «Спартак». Своими ожиданиями от игры поделился с «КП-Петербург» народный артист и известный болельщик сине-бело-голубых Михаил Боярский.

- Очень бы хотелось, чтобы это была напряженная игра, чтобы это был бенефисный футбол. Чтобы от игры получили удовольствие и зенитовские, и спартаковские болельщики. Команды достойны друг друга, - высказался Михаил Боярский.

Он также отметил, что петербуржцам необходима победа. Которая, к слову, может стать ответом на все последние нападки на сине-бело-голубых. Дело в том, что после чемпионства «Зенита» в адрес подопечных Сергея Семака то и дело поступает критика, в том числе связанная и с судейством. Тем не менее на всю критику в адрес любимой команды Боярский отвечает резко.

- Критиковать можно сколько угодно. Болельщики на то и нужны, чтобы критиковать. Но после игры мы посмотрим, насколько оправдаются все прогнозы, - сказал артист.

Он также добавил, что не сомневается в победе сине-бело-голубых.

- Я уверен, что «Зенит» победит и что это будет убедительная победа, - отметил Боярский.

К слову, фаворитом матча 19 июля команду с берегов Невы видят и букмекеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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