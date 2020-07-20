В галерею русских народных промыслов превратились витрины в центре Санкт-Петербурга

Торговый комплекс «Невский Центр» провел сезонное обновление витрин. Теперь в них можно увидеть 18 русских народных промыслов в авторском исполнении Retail Design Studio. Горожане узнают в них не только широко известную хохлому или вологодское кружево, но и торжокское золотое шитье, перегородчатую эмаль, филимоновскую, борецкую и полхов-майданскую росписи.

Модные тренды и мотивы русских народных промыслов дружелюбно переплелись в витринах ТК: яркие славянские узоры стали оригинальным фоном для новых коллекций модных брендов.

Фото предоставлено пресс-службой ТК «Невский центр».

Чтобы выбрать только 18 стилей и определить орнамент в каждую из витрин, дизайнеры изучили несколько десятков старинных предметов, выполненных мастерами: шкатулок, одежды, игрушек, изделий из бересты. Панно для оформления витрин разработаны по мотивам традиционных славянских узоров.

Фото предоставлено пресс-службой ТК «Невский центр».

- Мы специально искали яркие, декоративные орнаменты, которые можно воплотить в разных материалах — в шитье, кружеве, на дереве, бересте, — рассказывает менеджер по маркетингу ТК «Невский центр» Марина Сметанина. - При этом декорации включают не только напечатанные панно, но и объекты ручной работы. Центральные, круглые элементы композиции украшены вышивкой, росписями, кружевом, выполненными вручную.

Современные и яркие манекены на контрасте гармонируют с традиционными узорами. В их стилизации использована одежда и аксессуары брендов Ianis Chamalidy, Barbour, Mezzatorre, Brusnika, а также сумки от Braccialini, Geox, Tommy Hilfiger и обувь Rendez-Vous. Детские манекены одеты в вещи от Crockid.

Фото предоставлено пресс-службой ТК «Невский центр».

Оценить новое прочтение исконно русского стиля в ракурсе современной моды вы можете каждый день в витринах ТК «Невский центр» на Невском проспекте и улице Восстания.