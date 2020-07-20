Где в Петербурге можно пройти обследование на остеопороз

С диагнозом «остеопороз» знакомы многие пожилые люди. Это эндокринное заболевание, при котором структура костей меняется, уменьшается их плотность и кости становятся слабыми и хрупкими. Перелом может произойти даже из-за небольшой травмы - падения или ушиба. Но самое главное, что остеопороз начинается и протекает без каких-либо явных симптомов и предотвратить его можно лишь при своевременной диагностике. Пройти ее сейчас можно в «Клинике позвоночника доктора Разумовского», причем с ощутимой выгодой - 20% от стоимости услуг по прейскуранту.

Все обследования в рамках комплексной программы диагностики «Остеопорозу нет!»

проводятся в течение 2-3 дней. Они включают биохимическое исследование крови и ультразвуковую денситометрию, которая проводится для оценки минеральной плотности кости и определения риска переломов. Это исследование не требует подготовки, абсолютно безопасно и безболезненно. После завершения обследований пациента консультирует врач-эндокринолог, который выдает заключения и рекомендации по профилактике остеопороза.

При Клинике создан и успешно работает Центр остеопороза, который возглавляет кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Денисова Юлия Вячеславовна. Именно она ведет прием первичных пациентов для профилактики и лечения остеопороза и по другим эндокринным заболеваниям.

Стоимость комплексной программы составляет 5900 рублей. Акция действует до 1 сентября 2020 года. Узнать подробности о предложении можно на сайте клиники. Телефон для записи: 8 (812) 649-03-03.