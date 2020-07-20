2020-07-20T16:11:21+03:00
Клиника года Санкт-Петербург

Где в Петербурге можно пройти обследование на остеопороз

В «Клинике позвоночника доктора Разумовского» стартовала акция с 20%-ми скидками на диагностику
Оксана Никулина
Поделиться:
Где в Петербурге можно пройти обследование на остеопороз.Где в Петербурге можно пройти обследование на остеопороз.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

С диагнозом «остеопороз» знакомы многие пожилые люди. Это эндокринное заболевание, при котором структура костей меняется, уменьшается их плотность и кости становятся слабыми и хрупкими. Перелом может произойти даже из-за небольшой травмы - падения или ушиба. Но самое главное, что остеопороз начинается и протекает без каких-либо явных симптомов и предотвратить его можно лишь при своевременной диагностике. Пройти ее сейчас можно в «Клинике позвоночника доктора Разумовского», причем с ощутимой выгодой - 20% от стоимости услуг по прейскуранту.

Все обследования в рамках комплексной программы диагностики «Остеопорозу нет!»

проводятся в течение 2-3 дней. Они включают биохимическое исследование крови и ультразвуковую денситометрию, которая проводится для оценки минеральной плотности кости и определения риска переломов. Это исследование не требует подготовки, абсолютно безопасно и безболезненно. После завершения обследований пациента консультирует врач-эндокринолог, который выдает заключения и рекомендации по профилактике остеопороза.

При Клинике создан и успешно работает Центр остеопороза, который возглавляет кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Денисова Юлия Вячеславовна. Именно она ведет прием первичных пациентов для профилактики и лечения остеопороза и по другим эндокринным заболеваниям.

Стоимость комплексной программы составляет 5900 рублей. Акция действует до 1 сентября 2020 года. Узнать подробности о предложении можно на сайте клиники. Телефон для записи: 8 (812) 649-03-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Активность клещей в Ленинградской области снизилась в 2020 году
Три корабля для военно-морского флота заложили в Санкт-Петербурге
Девять рейсов задержали в Пулково из-за угрозы взрыва
На газ переведут почти 200 автобусов и спецтехники в Санкт-Петербурге в 2020 году
Зарплата под 100 тысяч рублей: какие есть вакансии без опыта в Санкт-Петербурге
Сергей Боярский направил запрос в Роспотребнадзор с требованием объяснить, почему в Санкт-Петербурге закрыты ТЦ и кинотеатры
Более 20 незаконных летних кафе и баров ликвидировали в Санкт-Петербурге
Родные 23 погибших петербургских медиков получат по миллиону рублей
Более 10 нарушителей наказали за разведение костра в заповедниках Санкт-Петербурга
Эксперты рассказали, чем застроят территорию «Севкабеля»
Петербургские ученые впервые в мире расшифровали геном вредоносного гриба
Два судимых петербуржца отобрали у женщины помаду, билеты в театр и форель
Лиговский проспект затопило во время работ по прокладке коммуникаций в Санкт-Петербурге
Мусоровоз жестко влетел в самосвал на КАД
Могилы русских адмиралов приведут в порядок власти Санкт-Петербурга
На КАД полностью перекроют два съезда с 20 июля в Санкт-Петербурге
Пулково поднимает стоимость аэропортовых сборов на рейсах в Москву и за границу
В самолете Москва-Петербург поймали преступника, три года скрывавшегося от полиции
Грозы и 27-градусная жара придут 21 июля в Ленинградскую область
Отрезанную человеческую ногу нашел в реке Мга ныряльщик-любитель
Реставрация 200-метровой стены Александро-Невской лавры завершится в 2020 году