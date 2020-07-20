Пятиметровый кактус, огромные лошади и фонтан дополненной реальности: новый летний сад появился в Санкт-Петербурге

18 июля Общественное пространство «Бенуа 1890» третий год подряд открывает сад современного искусства BENUA ART GARDEN. Темой сезона в этот раз стал Летний сад, конкурсантам предложили представить его по-новому.

— Мы попросили художников поразмыслить над следующими темами: Самый известный символ Петербурга, мем, большая травма, неудачная реконструкция, детские воспоминания, — рассказывает куратор выставки Анастасия Пронина. - Большинство художников были из Петербурга, хотя среди работ, которые нам подали, были даже крымчане.

В конкурсе приняли участие более 70 авторов. Жюри выбрало всего девять, хотя это было сложно. Теперь все эти девять арт-объектов украшают сад. Расположены они так, чтобы видно было их с любой точки сада. Но при этом между ними большое расстояние, и посетитель в итоге, чтобы все разглядеть, должен прошагать не один метр.

Участники выставки. ФОТО: Предоставлено организаторами

На каждом из объектов есть карта маршрута и описание каждой инсталляции, чтобы можно было легко ориентироваться. Гость как бы становится сам себе бы экскурсоводом.

Прогуливаясь по саду Бенуа, можно увидеть 5-метровый стальной кактус «Мечта садовода».

- Идея возникла после объявления конкурса, я пришел в летний сад, и вдруг во время прогулки прогуливался по нему, увидел аптекарский огород и удивился, для меня это было экзотикой, - рассказывает автор Артур Джаруллаев. - Скульптура названа так не случайно. Потому, что многие мечтают вырастить что-то такое, что не растет в его местности.

Вот она - "Мечта садовника". ФОТО: Предоставлено организаторами

Невозможно не заметить скульптуру «Пасечник», выполненную из 464 листов фанеры и склеенного вручную. Забавно, чем-то даже напоминает большого космонавта.

Также обратите внимание на «120 МУ». Это изображения коров на внутренних стенах башни и все это под аккомпанемент «мычащих» голосов. Чтобы создать такое Анна Мартыненко опросила и записала голоса 120 человек.

- Цифра символичная - раньше на ферме Бенуа содержалось именно 120 коров, - рассказывает автор. – Моя работа – это такое сравнение коров и животных.

Дополнило объект маленькое звенящее ботало - колокольчик, какие надевают на животных.

Есть и необычные объекты, например разбитая «Порфировая ваза» и «Скамейка-хребет». А есть и вовсе скрытые от глаз, но не менее заслуживающие внимания - это объект дополненной реальности «Тюленевый фонтан». Хотя на самом деле фонтан увидите не сразу. Помните башню с коровами, она с секретом.

- На внешней стороне башни расположен QR-код, наводите на него камеру смартофона и на экране появляется тайный «Тюленевый фонтан», - объясняет свою задумку автор Диана Капизова. – Так мы рассказываем о том, что при Петре в Летнем саду на самом деле существовал фонтан с живыми тюленями.

Башню с коровами внутри припрятала еще один секрет. ФОТО: Предоставлено организаторами

КОНКРЕТНО

Выставка будет работать до 30 октября

Вход – для всех свободный

Режим работы: круглосуточно

Адрес: Тихорецкий проспект, 17А

Станция метро «Политехническая»