2020-07-22T13:14:43+03:00
Общество

Аппараты ИВЛ «Авента-М», от которых отказались после пожаров, возвращают в российские больницы

В Росздравнадзоре приборы признали исправными
Роман ЛЯЛИН
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Авента-М возвращают в больницы Фото: Уральский приборостроительный заводАвента-М возвращают в больницы Фото: Уральский приборостроительный завод
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В России возвращают в больницы аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», производством которых занимается Уральский приборостроительной завод. Журналисты «Комсомольской правды»-Петербург решили разобраться. Напомним, временно вывести их из эксплуатации было решено 12 мая после того, как произошло сразу несколько пожаров. Первое ЧП произошло в Москве 9 мая. Там уральский аппарат ИВЛ воспламенился в реанимации 50-й городской больницы. Во время пожара погибла пожилая женщина. Следом 12 мая аппарат ИВЛ того же производителя вспыхнул в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В ЧП погибли шесть человек. Губернатор города после этого заявил, что причиной ЧП стало замыкание аппарата.

Аппараты ИВЛ изымали из эксплуатации Фото: Уральский приборостроительный завод

Аппараты ИВЛ изымали из эксплуатации Фото: Уральский приборостроительный завод

Врачи больницы Святого Георгия рассказывали, что в момент ЧП к аппарату никто не подходил. Проводка в больнице была новая и исправная. Для расследования аппарат изъяли на экспертизу. Росздравнадзор, в свою очередь, решил проверить, насколько безопасны уральские приборы. И сейчас после проверки ведомство признало, что их можно поставлять обратно в больницы.

«Приказом Росздравнадзора допущено к обращению на территории РФ», - говорится в регистрационном удостоверении аппаратов ИВЛ «Авента-М» за подписью замруководителя ведомства.

Больница Святого Георгия ждет официального заключения Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больница Святого Георгия ждет официального заключенияФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В самой больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар, пока решают, как реагировать на это решение.

- Мы обратились с письмом к Росздравнадзору, чтобы они нам прояснили эту ситуацию, - рассказал «КП-Петербург» главный врач больницы Валерий Стрижелецкий. - Пока никаких официальных выводов о причинах пожарах нет. Аппараты изъяты, заключения на руках у нас пока нет. Ждем.

В комитете по здравоохранению Петербурга пообещали прокомментировать ситуацию позже.

На Уральском приборостроительном заводе «КП» сообщили, что пока возобновляется поставка новых аппаратов ИВЛ. А те, которые уже были в больницах, продолжают проверять.

- Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на АИВЛ «Авента М», - пояснили в пресс-службе завода. - С 22 июля 2020 года АО «УПЗ» возобновляет поставки новых аппаратов, в рамках заключенных контрактов. Также проводятся работы по перепроверке ранее поставленных изделий на местах установки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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