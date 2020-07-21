Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 21 июля 2020 года: самое «заразное» место в городе и снижение количества госпитализаций

«Комсомолка» вновь собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 21 июля 2020 года. Эпидемиологическая ситуация стабилизируется уже третью неделю, как признали в Смольном. Радует снижение числа госпитализаций в стационары.

- За минувший день в Санкт-Петербурге выявили еще 195 случаев заражения. Общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 29 541 горожан. В числе выздоровевших уже 22 425 пациентов. Смертей в общей сложности 1 807, - сообщает Оперштаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Ученые из Сколково и НИИ гриппа провели масштабное исследование распространения коронавируса по всей России. Эксперты не забыли и про Северную столицу, выяснив, откуда в город пришла инфекция, и как именно она начала распространяться. Серьезное влияние на ситуацию оказал, к примеру, НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена с одной из крупнейших вспышек зараженных.

Комздрав продолжает не понимать, почему некоторые горожане обвиняют власти в недостоверности официальной статистики смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге. В ведомстве доходчиво объяснили, почему количество погребенных с COVID-19 не равняется числу умерших от инфекции.

Отметим, что город будет закупать тесты на антитела к COVID-19 для лабораторий из девяти медучреждений. На это уйдет больше 10 млн рублей.

Добавим, что в Ленобласти на 21 июля выявлено 5405 зараженных, из них 4355 человек выздоровели, а 46 – умерли.