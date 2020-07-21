2020-07-21T10:58:47+03:00
Происшествия

«Это будет мне уроком»: Задержана героиня видео о сожжении розы на Вечном огне в Санкт-Петербурге

Девушка и ее друзья извинились за инцидент у мемориала на Марсовом поле [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция поймала девушку, которая на видео сожгла розу на Вечном огне в ПетербургеПолиция поймала девушку, которая на видео сожгла розу на Вечном огне в ПетербургеФото: принтскрин видео.
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Участников видео, в котором девушка сжигает розу на Вечном огне в Санкт-Петербурге, задержали. В понедельник, 20 июля 2020 года, сотрудники полиции нашли в интернете ролик. На нем молодые люди смеются, веселятся, а одна из присутствующих бросила цветок в мемориал. Личность длинноволосой петербурженки быстро установили.

- Полицейские выяснили, что событие произошло 18 июля около 5 часов утра. Оперативно была установлена 29-летняя девушка — «героиня» видеоролика, а также 25-летние молодой человек и еще одна девушка, которые принимали активное участие в данном инциденте, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Компанию молодых людей с видео задержали сразу у дома 30 по Лиговскому проспекту и доставили в отдел полиции. Там товарищ «героини», который снимал ролик, стал извиняться на камеру за содеянное.

- Приношу свои извинения за то, что не остановил подругу, - сказал парень.

Девушка заявила на камеру, что ей очень стыдно, и прости ее извинить.

- Я никогда такого не делала. Это будет мне уроком.

В отношении «героини» ролика составлен административный протокол о мелком хулиганстве, с остальными участниками проведена профилактическая беседа.

Авторы и «героиня» видеоролика о сожжении розы на Вечном огне привлечены к ответственности.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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