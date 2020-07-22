2020-07-22T19:01:11+03:00
Общество

«Для меня это в новинку»: Тульская «медсестра в купальнике» будет вести прогноз погоды

Тем не менее, красавица не отказалась от идеи стать врачом
Роман ЛЯЛИН
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Надежда появится в эфире регионального выпуска прогноза погодыНадежда появится в эфире регионального выпуска прогноза погодыФото: СОЦСЕТИ
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Тульская медсестра Надежда Жукова стала одной из самых известных и обаятельных медиков России. Девушка прославилась после снимка из "красной зоны" больницы, где пациенты сфотографировали ее в прозрачном защитном костюме, под которым виднелся только купальник. Фотография Нади сразу же облетела всю Россию. Одни девушке сочувствовали, другие - возмущенно разводили плечами. Но родная больница и тульский губернатор девушку поддержали.

Медсестра стала известной после этого снимка Фото: СОЦСЕТИ

Медсестра стала известной после этого снимкаФото: СОЦСЕТИ

Правда, первое время девушка скрывала свое лицо, за что ее даже прозвали тульской Гюльчатай. Девушка не хотела публичности и удалила все фотографии из соцсетей. Но сейчас, кажется, она отошла от стресса из-за свалившейся на нее славы. И теперь все желающие могут видеть ее лицо по телевидению. С 22 июля красавица начинает вести прогноз погоды в тульском региональном эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24».

Теперь все желающие смогут увидеть Надю по ТВ Фото: СОЦСЕТИ

Теперь все желающие смогут увидеть Надю по ТВФото: СОЦСЕТИ

- Для меня это в новинку. Это огромный опыт, - призналась в анонсе прогноза погоды Надежда. - Мои родители будут смотреть его после работы, всем семейством будут ждать.

Свою основную при этом работу девушка не оставит. Она, как и раньше, работает для того, чтобы стать врачом и помогать людям.

К слову, это не первый опыт публичности для Надежды. Ранее она стала лицом спортивного бренда.

Медсестра в купальнике.Тульская медсестра в купальнике стала практически секс-символом пандемии. А ещё разделила общество на два лагеря: одни возмущаются, другие защищают девушку. А на чьей стороне вы?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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