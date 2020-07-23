Двухнедельный карантин в Карелии: нужно ли соблюдать приезжим из других регионов

В Карелии вновь ввели карантинные меры из-за роста числа заболевших коронавирусом. Действовать они начали накануне, 22 июля 2020 года. И у многих петербуржцев и жителей Ленобласти возник вопрос: а нужно ли теперь приезжим из других регионов «отбывать» обязательный двухнедельный карантин. Ведь Карелия – популярное туристическое место, в том числе и для жителей Северной столицы.

14-дневный карантин в Карелии действительно вернули, но не для всех. Эта мера касается только тех, кто возвращается из-за границы вывозными рейсами. Напомним, что с 15 июля в России отменили такую самоизоляцию. Однако в республике все же пока решили обезопаситься. А вот для туристов из регионов «карантин» в Карелии отменили еще 30 июня. Так что отправиться на выходные, например, в Рускеалу можно.

Карелия - популярное туристическое направления для петербуржцев.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Но нужно помнить, что в республике все еще действует режим повышенной готовности. И приезжающим по-прежнему необходимо сообщать о своем прибытии на горячую линию министерства здравоохранения республики по номеру 8-800-201-06-57.

– Приехавшим в наш регион в служебную командировку, кроме того, следует взять отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не более чем за два дня до прибытия в республику, – напомнили в пресс-службе правительства Карелии.

Что касается новых ограничительных мер, с 22 июля в Карелии также снизили разрешенное количество участников массовых мероприятия – с 50 человек до 20. А также работающие пенсионеры старше 65 лет, которые почувствовали недомогание, снова смогут оформить электронный больничный с 27 июля по 9 августа.

Приезжих из-за границы в Карелии снова обязали сидеть на карантине.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Несмотря на то, что за последний месяц число выздоровевших стало чаще превышать число заболевших, расслабляться пока рано. Будьте внимательны к своему здоровью, к самочувствию родных и близких, особенно пожилого возраста, – обратился глава Карелии Артур Парфенчиков к жителям республики на своей странице в соцсети.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По состоянию на 23 июля 2020 года в Карелии:

Всего 2067 зарегистрированных случаев коронавируса;

+28 новых случаев за сутки;

Всего 1322 человека выписаны (+38 за сутки);

Протестировано на коронавирус 105856 человек;

949 человек находятся на карантине, из них 13 человек – в местах обсервации.