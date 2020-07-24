Как выбирать теплый пол, или о чем вам не расскажут продавцы

Есть признаки, по которым довольно просто определить качество предлагаемого товара, но консультанты в магазинах вряд ли смогут поделиться с покупателем этой информацией, потому что сами могут ее не знать.

О теплых полах и о том, как их правильно выбирать, написано столько, что у потребителя вообще не должно возникать никаких вопросов в процессе покупки и после нее. Но вопросы есть, и меньше их не становится. Почему? Наверное, потому, что любой товар можно представить с нужной стороны, умолчав о недостатках или переведя их в достоинства. В этом случае продать можно что угодно, а потребителю потом приходится разбираться, почему с теплыми полами «ведущего мирового бренда» что-то не так.

С подобной проблемой столкнулся и автор этих строк. Решив, что имя производителя (само собой, лучше европейского) и цена выше среднего гарантируют качество, я не стал углубляться в изучение сертификатов и прочих нюансов производителя теплых полов. Хотя сейчас понимаю, что в тот момент мне это вряд ли бы помогло. Даже если перед тобой есть все необходимые документы, нужно понимать, на что именно обращать внимание. А еще - приложить немного собственных усилий, чтобы проверить достоверность имеющейся информации. Но давайте обо всем по порядку. Надеюсь, мой опыт кому-то поможет избежать досадных ошибок и лишних трат.

Фото: Freepik.com.

С чего начинать

В медицине есть такое понятие «нулевой пациент» (с учетом коронавируса, кстати, очень актуальное). Это первый заразившийся пациент, который указывает на причину и источник заболевания. Так вот, в ситуации с теплыми полами может быть такая же нулевая причина, из-за которой часто возникают проблемы. Начну с основного и, пожалуй, главного: кто и где производит теплые полы? Допустим, вы выбрали продукцию известного бренда. А вы знаете, где находится его производство и что оно из себя представляет? Вы вообще уверены, что покупаете полы, сделанные в Швеции, Германии или Польше, а не в Китае?

Продавцы теплых полов часто советуют продукцию, о качестве которой сами мало что знают. Обычно о товаре судят по репутации страны-производителя - это самое простое. Шведский бренд - значит и пол сделан в Швеции.

Но, к примеру, в Швеции вы не найдете торговой марки Thermo. Попробуйте покопаться в Интернете и убедитесь сами. Только ищите не на русскоязычных, а на европейских сайтах. Если запастись терпением и словарем, то узнать можно много интересного. Например, что учредители Thermo - люди с русскими фамилиями. Идем дальше и смотрим сертификаты. Их много, и это вызывает доверие. Но в строке «Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции» в каждом документе указан… почтовый ящик. Вопрос: где же производят «шведские теплые полы»?

Другой пример: автору этих строк в одном строительном супермаркете предлагали теплые полы известного бренда «Электролюкс». На сайте компании информации о теплых полах я вообще не нашел, но, оказывается, этот бренд с 2013 года действительно занимается теплыми полами. Только вот делают их не в Швеции. В сертификате указана производственная площадка в Индии.

Для сравнения возьмем известную датскую марку Devi. Заявитель на сертификацию один - компания «Данфосс». Это внушает доверие. Заявленная страна производства бренда Дания, но реклама и консультанты в магазинах уверяют, что производят теплые полы в Германии. Частично да, но большинство позиций (и это указано в сертификатах) изготавливают в Польше. Ничего плохого в этом нет. Покупатель действительно может рассчитывать на хороший продукт, но зачем переплачивать за «немецкое» качество?

Фото: Freepik.com.

Часть правды

Часто бывает так, что производитель заявляет: мы закупаем качественные импортные комплектующие и делаем теплые полы у нас, в России. Такой стратегии придерживается бренд Caleo (Южная Корея), а также бренд Blyss. И в этом нет ничего плохого, ведь если производство находится в стране, это помогает снизить цену конечного продукта и предложить покупателю качественный товар. Плюс созданы рабочие места для россиян, что тоже неплохо. Но смотрим документы: судя по сертификатам, торговая марка Blyss принадлежит российской компании, а изготовителем теплого пола является фирма «Грин Хитерс». При этом в сертификатах по ряду позиций страна производства - Китай. Производство в России тоже есть, но вот адрес этого производства - «комната» и «часть комнаты» в Москве.

Остается предположить, что компания-производитель привозит комплектующие из Китая или закупает у местных производителей, а затем декларирует полы, как произведенные в России. Кстати, наименование «Грин Хитерс» встречается в качестве производителя для Caleo и некоторых других марок. Так что имейте в виду: бренд - это одно, а фирма-изготовитель - совсем другое.

Ну и что, скажете вы, давно понятно, что все делают в Китае, так зачем переплачивать? Не буду спорить, иногда такая экономия бывает оправданна, но только не в случае с нагревательным кабелем, точнее с нагревательной секцией. Нагревательная секция - самый ответственный элемент системы. От ее надежности зависит срок службы всей системы, поэтому производители несколько раз ее испытывают. Например, при испытаниях нагревательных систем теплых полов на секцию подается очень высокое напряжение, порядка 3500 Вольт в течение одной минуты. Готовые секции опускаются в соляной раствор, тем самым испытывается герметичность соединительных и концевых муфт. Можно ли провести подобные испытания, не имея производственных мощностей? Вряд ли. Судя по объемам и размерам производства, возможности для такого рода испытаний есть разве что на заводах «Специальные системы и технологии» - в группу компаний входит несколько предприятий, в том числе и научно-исследовательский центр.

Не буду объяснять, почему это важно, и так понятно: в отличие от обычных кабелей полная замена нагревательной секции в системе теплого пола невозможна без полного снятия покрытия. Это может оказаться очень затратным.

Фото: Freepik.com.

Выбирай отечественное?

Честно говоря, в какой-то момент я подумал: может, стоит обратить внимание на отечественных производителей? Принято считать, что все зарубежное - лучше, но ведь и у нас есть достойные производители?

Начнем с раскрученных брендов. Отзывы о теплых полах «Теплолюкс» в Интернете самые разные, но если убрать эмоции и предпочтения и заглянуть в сертификаты, можно увидеть: производство полов (заводы группы компаний «ССТ») расположены в Московской области. Информация на сайте совпадает с данными в сертификатах. Кстати, производитель даже предлагает экскурсию на производство, для этого нужно заполнить форму на сайте.

Еще один известный российский производитель - «Золотое сечение». На сайте компания также презентует собственное производство, и сертификаты, выложенные тут же, это подтверждают. Но если зайти на сайт Росаккредитации и воспользоваться поиском, то можно узнать, что на нагревательные маты марки Gold foil mats выдан сертификат на производство… в Китае. Получается, часть продукции сделана у нас, а часть - в Китае? Но как узнать, чей именно теплый пол я покупаю - наш или китайский, если на сайте об этом не сказано ни слова? Уверен, что и консультанты в магазинах с этими нюансами не знакомы.

Еще одна полностью отечественная компания «Спайхит». Ее производство действительно расположено в России, и сертификаты это подтверждают. Только вот компании-производители в сертификатах фигурируют разные. Почему? Да и органы, выдававшие сертификаты, постоянно менялись, что тоже странно.

Фото: Freepik.com.

О чем еще спросить

Если уж у вас хватит терпения изучать сертификаты производителей теплых полов, не лишним будет обратить внимание на соответствие техническим регламентам. Если коротко, то еще в 2018 году совет Евразийской экономической комиссии принял технический регламент евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 - проще говоря, 37-й регламент. Ему в обязательном порядке должны соответствовать все теплые полы, которые производятся на территории государств-участников евразийского экономического союза. Это требование касается всех производителей без исключения, однако найдется этот документ не у всех. К примеру, у очень привлекательной с точки зрения цен марки АС «Электрик» (производитель - компания «Русклимат») я этого документа не нашел.

Почему это важно

Производство нагревательного кабеля вовсе не такой простой процесс, как это может показаться на первый взгляд. Чтобы сделать действительно качественный продукт, нужен опыт, современное оборудование и материалы. И это далеко не все! Производителям приходится проходить массу проверок на соответствие техническим требованиям и нормативам. Если задача фирмы - заработать с минимальными вложениями, вкладываться в производство и соответствовать всем этим нормам и требованиям она не будет.

Ну а тем, кто выбирает теплые полы, дам совет: изучайте факты и учитесь делать выводы сами. Изучайте сертификаты соответствия нормативам, попроситесь посмотреть на производство, если выбираете отечественных производителей. Только так можно сделать правильный выбор.

Олег Никулин