«Подожгли голову и забили палками»: В Петрозаводске два мальчика несколько часов издевались над домашней кошкой

Жуткая история, от которой наворачиваются слезы, произошла в Петрозаводске. Домашняя кошка Милка несколько часов терпела издевательства от малолетних извергов, а на следующее утро скончалась.

Несчастное животное пытались спасти две девочки, которые нашли беднягу на улице и принесли на передержку в дом Ксении – местной зоозащитницы. Они рассказали, что кошку, которая гуляла во дворе дома, поймали два мальчика и стали избивать палкой. Кроме того, малолетние живодеры жгли ее зажигалкой и в результате спалили рот и затылок. Ксения была в ужасе от случившегося, схватила измученную кошку и повезла ее в ветклинику.

- По дороге кошка буквально орала от боли, - рассказывает корреспонденту «КП-Петербург» волонтер. – У бедного животного было выжжено горло, множество переломов, сломана нижняя челюсть – напополам рассечена, затылок головы тоже сожженный, ужас! Я купила все нужные препараты и привезла ее домой. Но, к сожалению, травмы оказались слишком серьезными, и утром она умерла.

Хозяйка Милки уже обратилась в полициюФото: СОЦСЕТИ

Когда Ксения рассказала о случившемся хозяйке несчастного животного и попросила приехать и забрать изуродованное тельце, у той случилась истерика. Женщину еле успокоили. Ведь ее любимой Милке было всего два года и в доме к ней относились, как к ребенку. Теперь же, как говорит зоозащитница, хозяйка обратилась в полицию, чтобы добиться справедливого наказания для живодеров.

- Я знаю этого мальчика, который мучил животное, - говорит Ксения. – Ему 10 лет. С ним тогда был пятилетний сосед и, как мне рассказали очевидцы, он тоже участвовал в пытках. Когда мы пришли к нему домой, бабушка нас даже за калитку не пустила, сказала, что ее внук ни в чем не виноват.

По словам Ксении, семья предполагаемого малолетнего преступника раньше жила в Петрозаводске, а потом переехала в Петербург. Сейчас же, летом, ребенок гостит у бабушки. Однако местные жители утверждают: у него не все в порядке с психикой, и он проходит лечение. Да и негласное прозвище «садист» он получил задолго до истории с кошкой.

- Знакомая моя мне говорила, что он садист, но я сначала не верила, не придавала значения, - делится Ксения. – А потом мне рассказали, что он и собаку свою палкой бил, и даже сестренку! Их как-то в машине родители оставили ненадолго, так он забрал у нее погремушку и избил ее. Гематомы были по всему телу. Родители тогда все замолчали, хотя я не знаю почему. Семья-то нормальная абсолютно.

У животного обожжены пасть и затылок, сломаны кости, рассечена челюстьФото: СОЦСЕТИ

С требованием наказать виновников по всей строгости закона выступили и неравнодушные местные жители. Они создали петицию и отправили ее в прокуратуру и в адрес губернатора Артура Парфенчикова. Документ подписали уже больше 1000 человек.

- Любая жизнь - бесценна и священна! И никто не имеет права распоряжаться чужими жизнями. В том числе жизнями беззащитных существ, - пишет на своей странице одна из жительниц Петрозаводска. - И ни у кого нет права подвергать беззащитное животное зверским пыткам. Необходимо каждый вот какой случай расследовать, а виновных привлекать к уголовной ответственности. Давать реальные сроки, чтобы у них было время подумать, чтобы они знали, что их деяния не останутся безнаказанными. А если преступление совершает ребенок, то родители должны нести полную ответственность за поступки своих детей!

Добиться справедливости жители Петрозаводска хотят как можно скорее. И, как говорит Ксения, радует сейчас только одно: добрых людей в городе все же больше. Ведь пока кошечка была жива, неравнодушные жители успели собрать деньги ей на лечение. Сейчас же они пойдут на то, чтобы выходить раненого кота, которого недавно подобрала зоозащитница.