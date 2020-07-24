Долгожданная новость: международные полеты из аэропорта Пулково разрешат с 1 августа 2020 года. Об этом сегодня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Кроме Санкт-Петербурга в число городов, откуда начнется регулярное авиасообщение, вошли также Москва и Ростов-на-Дону.

- Решение о выполнении реи сов принимает авиакомпания. Дополнительную информацию необходимо уточнять непосредственно у перевозчика. Следить за статусом реи сов на ближаи шие дни можно саи те аэропорта Пулково в разделе «Табло реи сов», - сообщает пресс-служба Пулково.

В аэропорту корреспонденту «КП-Петербург» уточнили, что пока не получили официальной информации из Ространснадзора, однако, как было заявлено ранее, Пулково полностью готов к возобновлению регулярных международных рейсов как на прием, так и на отправку.

Известно, что в списке стран, куда могут начаться перелеты, вошли Турция, Великобритания и Танзания. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, авиасообщение с Турцией стартует рейсами в Анкару и Стамбул (с 1 августа), а с 10 августа самолеты начнут полеты в Анталию, Бодрум и Даламан.

Точный список рейсов из Пулково уточняется, он будет известен позднее.

Отметим, что это не означает автоматического открытия границ России для иностранцев и других государств для россиян. Поэтому бронировать билеты пока рано.