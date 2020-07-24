2020-07-24T18:30:58+03:00
Спорт

Оскорбительный баннер в адрес «Спартака» стоил «Зениту» крупного штрафа и матча без зрителей

Плакат с неприличными намеками вывесили на «вираже» после полуфинала Кубка России
Александра СУРИС
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На матче "Зенит"-"Спартак" жарко было и на поле, и на трибунах Фото: ФК "Зенит"На матче "Зенит"-"Спартак" жарко было и на поле, и на трибунах Фото: ФК "Зенит"
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС серьезно наказал «Зенит» за поведение болельщиков на матче полуфинала Кубка России. Напомним, игра проходила 19 июля 2020 года в Санкт-Петербурге и после нее на трибуне появился баннер с изображением Леонида Федуна на экране разбитого телевизора и подписью Black Mirror («Черное зеркало»). Episode #1. Это отсылка к британскому сериалу, где есть кадры секса со свиньей (здесь надо вспомнить прозвище болельщиков красно-белых – прим. авт.)

Выходка фанатов дорого обошлась клубу. Как сообщили в пресс-службе «Зенита» за публичную демонстрацию оскорбительного баннера клуб был оштрафован на 500 тысяч рублей, за скандирование оскорбительных выкриков – еще на 100 тысяч. Ну и еще 150 тысяч, но это уже отношения к истории с баннером не имеет – «за нарушение регламента по возобновлению матчей Олимп-Кубка России».

- Кроме того, контрольно-дисциплинарный комитет запретил футбольному клубу «Зенит» допуск зрителей на трибуну D «Газпром Арены» на один домашний матч в Кубке России, - озвучили самый неприятный момент в клубе.

Трибуна D – это как раз «вираж». Места для самых активных фанатов команды. По сути, это наказание больше для самих болельщиков, но и футболистам без активной поддержки играть сложнее.

На данный момент наказание назначено условно с испытательным сроком в два года. То есть, оно вступит в силу, если подобные нарушения повторятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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