Карма в действии: Петербурженка избила шестиклассника самокатом и стала жертвой грабителей

41-летняя петербурженка стала «героиней» двух происшествий всего за полчаса. Сначала она накинулась на школьника с самокатом, а затем ее ограбили трое мужчин.

Все произошло на проспекте Науки в Калининском районе Санкт-Петербурга. Женщина что-то не поделила с 12-летним ребенком и отвесила ему хлесткий удар, вооружившись самокатом. Шокированный парень обратился в «скорую». Медики тут же госпитализировали его в местную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами лица.

От удара самокатом мальчик получил различные травмы.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Об инциденте доложили врачи. Полицейские прибыли на место и просмотрели записи с камеры видеонаблюдения, чтобы разобраться в произошедшем, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Спустя 20-30 минут боевая петербурженка сама стала жертвой злоумышленников. В парадной собственного дома на нее накинулись трое мужчин. Женщину побили и забрали у нее цепочку и крестик.

- Около 17:00 подозреваемых задержали. Они оказались неработающими местными жителями. Похищенное частично изъяли. Все трое не раз сидели в колонии. Возбуждено уголовное дело по статье за грабеж. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, - добавил источник.

Добавим, что полиция все еще разбирается в инциденте между женщиной и мальчиком. Школьника, к слову, из больницы уже отпустили. Его состояние здоровья – удовлетворительное.