2020-07-25T12:41:48+03:00
Общество

Уникальный корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» заложили в Санкт-Петербурге

Тральщик из стеклопластика назвали в честь советского контр-адмирала, командовавшего подводными лодками Северного флота
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На Средне-Невском заводе в Санкт-Петербурге заложили восьмой по счету тральщик проекта 12700 "Александрит". Фото: snsz.ruНа Средне-Невском заводе в Санкт-Петербурге заложили восьмой по счету тральщик проекта 12700 "Александрит". Фото: snsz.ru
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Незадолго до старта генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ) в Санкт-Петербурге заложили очередной корабль противоминной обороны с названием «Лев Чернавин». Судно появится в рамках проекта 12700 «Александрит». Будущий корабль станет уже восьмым в серии тральщиков данной линейки, заложенных на СНСЗ.

- Корабль назван в честь советского офицера-подводника, контр-адмирала, который командовал соединениями подводных лодок Северного флота, Льва Давыдовича Чернавина. Длина будущего судна, рассчитанного на 44 человек, составляет 62 метра, а ширина – 10, - передает пресс-служба завода.

На предприятии отмечают, что при строительстве тральщика рабочие применят новейшие технологии, не имеющие аналогов во всем мире. Восхищаться есть чем, ведь корабли этого проекта имеют уникальный корпус огромных размеров, выполненный из монолитного стеклопластика. Как итог, масса судна значительно меньше, чем у «коллег» из металла, а прочность – куда выше. Такому кораблю не страшна коррозия. Да и благодаря «немагнитности» судно очень живучее при поиске мин.

Добавим, что в канун Дня ВМФ на Выборгском судостроительном заводе в Ленобласти заложили пограничный сторожевой корабль для ФСБ России. Его назовут «Пурга».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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