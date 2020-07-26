2020-07-26T10:43:20+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом на 26 июля 2020 года в Санкт-Петербурге составило 175 человек

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 26 июля 2020 года
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Санкт-Петербурге количество зараженных коронавирусом на 26 июля 2020 года составило 175 человек.В Санкт-Петербурге количество зараженных коронавирусом на 26 июля 2020 года составило 175 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Эпидемия нового коронавируса SARS-CoV-2, охватившая Санкт-Петербург еще в марте, понемногу идет на спад. Так, по сообщениям федерального оперативного штаба, по состоянию на воскресенье, 26 июля 2020 года, в Северной столице выявили 175 новых заболевших. Это все еще достаточно много, но уже в разы меньше того, что было еще несколько недель назад.

- Всего в России за минувшие сутки выявили 5 765 новых заболевших, - отметили в ведомстве – Санкт-Петербург окончательно утратил «лидерские позиции и теперь находится лишь на пятой строчке в списке городов, наиболее подверженных заболеванию.

Первое место, как и прежде, занимает Москва – 683 новых заболевших за сутки. Сразу за ней следуют Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Нижегородская область. В аутсайдерах традиционно держатся Забайкальский край, Еврейская автономная область и Севастополь.

Таким образом в Санкт-Петербурге по состоянию на 26 июля зарегистрировали в общей сложности 30 635 случаев заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2. Прибавилось и выздоровлений (теперь их 22 968) и, к сожалению, смертей. Но последних в сравнении с предыдущими днями не намного – комиссия по летальным исходам подтвердила смерть от болезни девяти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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