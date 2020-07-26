Вирусолог объяснил, почему Санкт-Петербург снова вернулся в пятерку городов по числу зараженных коронавирусом

Эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге развивается скачками: суточный уровень заболеваемости то падает, то снова растет. Несколько дней назад Северная столица выбыла из пятерки городов по числу новых зараженных, но сегодня, 26 июля, судя по данным городского оперштаба, вновь туда вернулась. Пока что на самую последнюю, пятую строчку, но что будет дальше – большой вопрос.

- К сожалению, мы слишком рано расслабились, - ранее рассказал «Комсомолке», комментируя скачущую статистику, заместитель директора НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Александр Семенов. – Большинство ограничений сняты, масочный режим практически никто не соблюдает. При том, что сам по себе вирус никуда не делся и не денется.

По словам Семенова, в городе все еще не исключена вероятность прихода второй волны. Ее могут спровоцировать как большие скопления людей в одном месте, так и резкое и одновременное снятие всех ограничений – в том числе на посещение торговых центров (оно, кстати, запланировано на 27 июля) и на массовые мероприятия. В текущем же режиме эпидемия может растянуться на очень долгое время – по подсчетам специалистов, с небольшими колебаниями то вверх то вниз она может продлиться и полгода и год и даже полтора.