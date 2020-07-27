Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 27 июля: болезнь продолжает отступать, в городе открываются торговые центры и рестораны

Северная столица вот уже который день подряд бьет свои же собственные рекорды – только на этот раз не мрачные, как две недели назад, а напротив, внушающие оптимизм. Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 27 июля 2020 года таковы: Суточный прирост заболевших коронаврусом в городе составил 175 человек – это меньше, чем когда бы то ни было начиная с 28 апреля. О положительной динамике сообщил федеральный оперативный штаб.

- В общей сложности в России 26 июля было зарегистрировано 5 765 новых случаев заболевания, - разъясняют в федеральном оперштабе. – Таким образом общее количество зараженных в стране составило 812 485 человек. В Санкт-Петербурге с начала эпидемии заболело 30 635 человек. Скончалось 1 945, девять из них – за последние сутки. Еще 43 новых случая зарегистрировали в Ленинградской области.

Людей в масках и перчатках на улицах города теперь практически не встретишь.Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, радоваться рано: Санкт-Петербург вновь вошел в пятерку «самых больных» городов и регионов. Причем от четвертого места, которое занимает Нижегородская область, он отстает всего на два случая. По словам специалистов, главная причина в том, что люди рано расслабились – масочный режим и социальную дистанцию почти никто не соблюдает, а вирус, между тем, никуда не делся.

Между тем сегодня, 27 июля, в городе наступает очередной этап снятия ограничений: открываются для свободного посещения рестораны и торговые центры. Правда,последние работать пока что будут с определенным оговорками – без кинотеатров и фудкортов.