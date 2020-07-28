2020-07-28T01:01:31+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 28 июля: снижение числа госпитализаций и заражение младенцев

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 28 июля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 28 июля 2020 года."Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 28 июля 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Комсомолка» по традиции собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 28 июля 2020 года. Хоть Комздрав и заявил о серьезном снижении госпитализаций в городе (на 80% по сравнению с пиком пандемии - Прим. Ред.), но врачи по-прежнему каждый день находят инфекцию у немалого числа горожан.

- За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 172 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии сейчас составляет 30 807 горожан. В числе выздоровевших уже 23 043 пациента. Смертей в общей сложности 1955, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные о коронавирусе в Санкт-Петербурге / Фото: "Яндекс"

Последние данные о коронавирусе в Санкт-Петербурге / Фото: "Яндекс"

«Комсомолка» выяснила у врачей Боткинской больницы, что COVID-19 может передаваться к еще не рожденному ребенку. Наш журналист узнал, сколько таких случаев уже выявили в Северной столице и как внутриутробное заражение может сказаться на здоровье малышей в дальнейшем.

Напомним, с 27 июля в Санкт-Петербурге открыли торговые центры. Репортаж из МЕГИ и «Галереи» можно посмотреть по ссылке. Неожиданно, но никаких толп и нарушений санитарных норм мы не заметили.

Добавим, что Комздрав не исключил появление второй волны коронавируса в Санкт-Петербурге. По словам главы комитета Дмитрия Лисовца, риск остается всегда, пока не изобретена вакцина.

Что касается статистики по Ленобласти, то на 28 июля там выявили 5710 зараженных, из них 4451 человек успел выздороветь, а 56 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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