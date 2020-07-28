Новая профессия после 50: кому и зачем это нужно

В нашей стране действует специальная федеральная программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. Учиться могут и работники предприятий, и неработающие люди, но пройти обучение возможно только один раз до 2024 года.

Петербуржец Василий Акимов о такой возможности знал, но всерьез о получении новой специальности не думал. Даже когда остался без работы.

- Я работал водителем, но годы берут свое, стало тяжело, и я ушел, - вспоминает мужчина. - В Центр занятости обратился, для того чтобы найти более подходящую для себя работу, ну и получать пособие, пока ищу. В свое время я получил среднеспециальное техническое образование, с техникой всегда любил возиться.

В Центре занятости мужчине предложили пройти обучение на курсах в Институте полимеров. К предложению переобучиться Василий поначалу отнесся настороженно. Но потом подумал и решился получить специальность слесаря-техника по ремонту и обслуживанию технологического оборудования. Можно было выучиться и на наладчика инжекционно-литьевой машины-термопластавтомата, но для этого требовалось инженерное образование.

- Я опасался, что будет тяжело, но учиться оказалось совсем несложно, даже интересно. Очень понравились преподаватели, которые доходчиво все объясняли, а также дружеская атмосфера в процессе обучения, - говорит Василий Акимов.

Кстати, преподаватели о своих «возрастных» учениках тоже отзываются с теплотой. Говорят, с поколением 50+ работать проще: люди с опытом знают, чего хотят, ответственные. И, самое главное, не боятся физического труда, им интересен сам процесс производства. Работодатели эти качества ценят.

- Мы много внимания уделяем практике, чтобы человек после обучения уже имел навыки, знал технологический процесс и мог сразу приступить к работе. После окончания курсов мы проводим гарантированные собеседования, привлекаем работодателей, даем советы по трудоустройству. Многие наши слушатели устраиваются на работу практически сразу после учебы, - говорит исполнительный директор полимерного делового парка «Компласт» Елена Орлова.

За примером далеко ходить не надо: Василию Акимову новую работу предложили буквально через несколько дней после окончания курсов. Сейчас он трудится аппаратчиком термообработки по производству пластмассовых изделий на тех же производственных площадках, где раньше учился.

СПРАВКА

Обучение проводится в рамках национального проекта «Демография», участниками могут стать люди в возрасте 50+, стипендию (12 130 рублей, приравнена к федеральному МРОТ) выплачивают только тем, кто не работает, не получает пенсию. Записаться на курсы можно в районном Агентстве занятости населения Санкт-Петербурга, адреса на сайте r21.spb.ru.