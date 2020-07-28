2020-07-28T15:42:57+03:00
Общество

Расскажи, как провел лето, и получи сюрприз от «Галамарта»

Конкурс будет проходить с 27 июля по 9 августа
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Расскажи, как провел лето, и получи сюрприз от «Галамарта».Расскажи, как провел лето, и получи сюрприз от «Галамарта».
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Это ли не мечта школьников – рассказать о летних каникулах не в тетради на оценку, а проявив весь свой креатив и накопившуюся за лето энергию?! Да еще и вместо оценки получить классный подарок - целую коробку шоколадных яиц Kinder Сюрприз. «Галамарт» запускает увлекательный конкурс «Подготовься к школе вместе с Галамарт».

Чтобы участвовать в нем, нужно с 27 июля по 9 августа 2020 года снять короткое видео на тему «Как я провожу летние каникулы и готовлюсь к новому учебному году». Увлекательный ролик о том, как тебе удается совмещать приятное с полезным, нужно отправить на электронную почту kanikuly_galamart@galamart.ru. В письме не забудь указать свои ФИО, возраст, город проживания и номер телефона.

Больше шансов на победу будет у тех, кто проявит максимум креатива в своей импровизации. Танец или песня, стихотворение или просто рассказ должны увлечь зрителя так, чтобы все сказали: «Как весело можно готовиться к школе, не забывая про каникулы!»

Итоги конкурса будут подведены 10 августа на сайте «Галамарт». В случае выигрыша, победителей уведомят по телефону, указанному в письме-заявке. Каждой заявке будет присвоен свой уникальный номер.

- Конкурс «Подготовься к школе вместе с Галамарт» проходит с 27 июля по 09 августа 2020 г.

- Победители конкурса будут определены случайным образом 10 августа 2020 года.

- Список городов-участников конкурса, а также порядок его проведения, правила получения и количество подарков можно узнать на официальном сайте «Галамарт»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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