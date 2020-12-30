Более 200 баров и ресторанов Санкт-Петербурга планируют продолжать работу несмотря на новые «коронавирусные» ограничения. Об этом «Комсомолке» в среду, 30 декабря, рассказал предприниматель, владелец нескольких крупных заведений в центре Северной столицы Александр Коновалов.Напомним, начиная с 30 декабря 2020-го и по 4 января 2021 года включительно весь городской общепит должен быть закрыт. Работать допускается только навынос или в формате «зимних террас». Причины все те же – новогодние праздники, которые специалисты называют небезопасными в плане развития эпидемии коронавируса. Однако с такой позицией согласны не все. Так, по словам Коновалова, отказ мириться с новыми правилами – вынужденная мера.- Мы говорили об этом, начиная с 28 октября, когда только-только началась волна массовых запретов, - отметил предприниматель. – Скажите, пожалуйста, что нам делать с людьми, которые работают в барах и ресторанах? Это ведь несколько тысяч человек – и у всех семьи, дети, всем нужно на что-то жить. Что вы, прикажете их увольнять? И окончательно подписать заведению смертный приговор? У нас нет никаких протестных настроений – мы погибаем. Вот и все.По словам Коновалова, он лично и его соратники не раз пытались выйти на диалог с властью, но каких-либо положительных результатов не добились. При этом отчаявшиеся рестораторы прекрасно осознают возможные последствия: открыть заявить о своих планах в условиях ужесточения мер – значит, навлечь на себя все возможные проверки и инстанции. Остается надеяться, подчеркивает предприниматель, что у проверяющих в условиях предновогодней суеты просто не хватит ресурсов на то, чтобы обойти все 200 баров и ресторанов.Ответил Александр Коновалов и на вопрос о том, почему в барах, которые выступают против закручивания гаек, не соблюдаются «внутренние» меры безопасности – мы задавались им во время подготовки репортажа с улицы Рубинштейна.- Все возможные меры мы стараемся соблюдать. Естественно, люди не едят и не танцуют в масках, - отмечает предприниматель. - И это лукавство - утверждать, что где бы то ни было это возможно соблюсти. То же самое касается разметки столов – помещения небольшие, ничего с этим не сделать. Но рециркуляторы висят. Дезинфекция проводится. Регулярно. И у нас точно безопаснее, чем в метро и в транспорте, где социальная дистанция явно меньше. Во-вторых -закрыли не только наши несчастные бары, а фудкорты и даже ледовые катки в ТЦ. А уж там-то все меры выполнялись, даже избыточно.Впрочем, инициатива Коновалова нашла отклик далеко не у всех. Так, по словам президента представительства Федерации рестораторов и отельеров в Санкт-Петербурге Александра Маркова, ни к чему хорошему такие действия не приведут.- Единственное, чего таким способом можно добиться – создание негативного фона вокруг ситуации и отрасли в целом, - констатирует Марков. – Во-первых, отработать в обычном режиме и получать стабильные прибыли все равно не получится – а значит, поддержка сотрудников получается, по сути, умозрительной. Во-вторых, добиваться своего нужно все-таки путем диалога с властью, а не провокациями. А это – именно провокация, на наш взгляд.Напомним, ранее на всю страну прогремела «Карта сопротивления», которую создали петербургские рестораторы, отказавшиеся соблюдать «коронавирусные» ограничения. История вышла громкой, но, по существу, бессмысленной – особенно после того, как на карте нашлись заведения, владельцы которых ни к каким «движениям сопротивления» не присоединялись.