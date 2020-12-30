Новый год не лучшее время для посещения врача, но иногда – особенно с появлением в нашей жизни коронавируса – откладывать визит к доктору просто нельзя. Поэтому поликлиники Санкт-Петербурга будут открыты даже в зимние каникулы. По какому режиму станут работать детские и взрослые поликлиники, а также стоматологии, травмпункты, женские консультации и другие медучреждения? Узнали в Комитете по здравоохранению.ПОЛИКЛИНИКИГрафик работы амбулаторно-поликлинических учреждений в новогодние праздники, который охватывает все районы Петербурга, уже сформирован. Все дни, с 31 декабря по 10 января, участковые будут принимать пациентов, а хотя бы одна поликлиника района обеспечит работу врачей-специалистов с 09:00 до 15:00.Травмпункты и неотложка, конечно, будут работать ежедневно без выходных.Не закроются на все праздники и стоматологии, женские консультации, кожно-венерологические и психоневрологические диспансеры. Но прием в них будет далеко не ежедневно.С подробным расписанием работы вашей поликлиники можно ознакомиться на сайте Комитета по здравоохранению.БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМБитва с «ковидом» на амбулаторном уровне в Новый год тоже не прекратится. В городе будут работать 15 лабораторий ПЦР-диагностики, для которых обеспечили запас реактивов и расходников. Запаслись на все каникулы и бесплатными лекарствами для лечения коронавирусных больных на дому. Прием пациентов продолжал и КТ-центры, куда народ станут доставлять на специально оборудованном такси. И, конечно, обороты набирает вакцинация: на нее приглашают, в первую очередь, людей старше 60 лет.ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВАОтделы льготного отпуска лекарств в праздничные дни тоже будут работать по особому графику. 31 декабря откроются все, но с 10:00 до 17:00.С 1 по 5 января отделы льготного отпуска будут закрыты.С 6 по 8 января с 10:00 до 17:00 посетителей примут следующие отделы:– №30 (Моховая, 22А),– №46 (Бонч-Бруевича, 5),– №148 (Мориса Тореза, 24),– №162 (Энгельса, 69),– №214 (Ленинский, 131),– №243 (Большевиков, 3).Отпуск наркотических средств и психотропных веществ будут производить каждый день, кроме 1 января, по обычному графику в аптеках:– №21 (Зеленогорск),– №48 (Садовая, 36),– №111 (Колпино),– №162 (Энгельса, 69),– №157 (Пушкин),– №167 (Краснопутиловская, 121),– 171 (Партизана Германа, 5/14),– №202 (Культуры, 11/1),– №221 (Димитрова, 16 корп. 1),– №242 (Ленинский, 118, корп. 1),– №243 (Большевиков, 3/1),– №250 (Испытателей, 31).