Чем ближе новогодние праздники – тем сильнее тревога у вирусологов и эпидемиологов. Новый год вызывает у специалистов особые опасение, связанные прежде всего с вероятными народными гуляниями, которые, скорее всего, развернутся в центре города несмотря ни на какие запреты администрации.- Тут, к сожалению, остается надеяться только на сознательность людей, - отмечает заместитель директора по инновационной работе НИИЭМ имени Пастера, вирусолог Александр Семенов. – Главное, чтобы не случилось праздничной эйфории. Если просто выйти куда-то прогуляться, побыть на свежем воздухе в стороне от больших скоплений народа – ничего страшного, я думаю, не произойдет. Но если у нас люди, как это часто бывает, собьются в толпы, будут жать друг другу руки и целоваться со всеми подряд под бой курантов – где-то к Рождеству мы можем получить существенный рост заболеваемости.Еще один аспект, способный сильно осложнить жизнь петербуржцам – алкоголь. Здесь, опять же, все дело в умеренности. От бокала алкоголя в новогоднюю ночь ничего не случится. Но вот если пить «от души» - часто и помногу – есть риск столкнуться с так называемой иммуносупрессией. Или, другими словами, с эффектом угнетения естественного иммунитета. А угнетенный, ослабленный иммунитет – прямая дорога к заражению и больничной койке.- Одним словом, Новый год – это хорошо и здорово, и желание наконец-то отвлечься от всех бед и тревог разумно и вполне понятно, - констатирует Александр Семенов. – Но надо все-таки постараться держать себя в руках. Иначе есть вероятность, что и следующий год мы встретим так же – с масками, обязательной санитарной дистанцией и прочими «радостями» коронавирусного времени.Напомним: ранее заместитель председателя городского комитета здравоохранения Андрей Сарана заявил, что в Санкт-Петербурге выросло количество тяжелых больных. По словам специалистов, ситуация тяжелая, но ожидаемая - подвели погода и предновогодняя суета.