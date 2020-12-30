Новый год – не только время оливье и мандаринов, но еще и красочных салютов. В праздничную ночь петербуржцы по традиции пойдут запускать фейерверки. Но главное – делать это в специально отведенных местах и с соблюдением всех мер безопасности. Для салютов в МЧС подготовили 33 специальные площадки в разных районах города. И напомнили петербуржцам, как правильно обращаться с пиротехникой.Покупать фейерверки важно в предназначенных для этого местах продажи. Важно, чтобы товар был сертифицирован.– При закупке фейерверков следует обращать внимание на наличие инструкции на изделии, адреса или телефона производителя или оптового продавца. Фейерверки покупайте только в местах официальной продажи, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.Хранить пиротехнику важно в сухом месте, но категорически запрещено держать их рядом с легковоспламеняющимися предметами или отопительными приборами. Отсыревшие фейерверки ни в коем случае нельзя сушить на батареях отопления, рефлекторах, бытовых обогревателях!Что касается самого запуска тут тоже есть несколько особенно важных правил. Нужно внимательно изучить инструкцию. Салют важно устанавливать на твердую ровную поверхность. А человек, который его запускает, должен быть трезвым, чтобы быстро отреагировать в случае непредвиденной ситуации. При поджиге пиротехники нельзя держать ее в руках и наклоняться над ней. Делать это нужно с расстояния вытянутой руки. После поджига нужно немедленно удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям. А после самого салюта нельзя подходить к нему еще как минимум 10 минут.Зрители должны наблюдать за фейерверком на расстоянии 30-50 метров от пиротехники.ВАЖНОЗапускать фейерверки можно только на специальных, официально разрешенных площадках – вдали от домов, сооружений, деревьев, линий электропередач. При запуске салютов в неположенном месте можно поплатиться штрафом по статье КоАП о нарушении требований пожарной безопасности. Для граждан он составляет от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц - от шести до пятнадцати тысяч рублей, для юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.КОНКРЕТНОСписок разрешенных площадок для запуска фейерверков и салютов:1. Парк строителей, между домами № 14 и № 20 по Искровскому проспекту2. Аллея по улице Прибрежная у дома № 93. Канонерский остров, д. 8, лит. А4. Пулковский парк (Парк Городов Героев (Московское ш., дом 1)5. парк «Малиновка» (пр. Косыгина)6. Стрельна, Нижняя дорога (возле дома 2 по ул. Пристанская)7. г. Петергоф, сквер, ограниченный улицами Разводная, Озерковая, Самсоньевским водоводом и Эрлеровским бульваром, со стороны ул. Озерковая8. г. Петергоф, участок восточнее Ропшинского шоссе в сторону КАД9. г. Петергоф, территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения улиц Ботанической и Шахматова10. г. Ломоносов, территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения улицы Федюнинского и Ораниенбаумского проспекта11. Земельный участок, ограниченный Цитадельским шоссе, ул. Литке и зданием ФОК (ул. Литке, д.10)12. Парк культуры и отдыха г. Колпино (на острове Чухонка)13. Центральная аллея (Батарейная дорога) Приморского парка Победы (площадь у фонтана)14. Сквер между Бухарестской улицей и Загребским бульваром15. Парк Интернационалистов (вдоль Южного шоссе)16. Парк Героев-Пожарных (вдоль улицы Димитрова)17. Морская набережная за гостиницей «Прибалтийская» («Прибалтийская площадь)18. Сад Декабристов на улице Уральская19. Сад на Неве вдоль Смольнинской набережной20. Южно-Приморский парк, площадка у фонтанного комплекса21. Парк 300-летия образования Красного Села, (ул. Освобождения, напротив д. 25)22. Сквер напротив здания по адресу: г. Пушкин, ул. Магазейная, д. 4223. Сквер напротив здания по адресу: г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/1624. Территория у Верхнего Суздальского озера25. Территория у Средне Суздальского озера26. Территория у Ольгинского пруда27. Пионерский парк28. Муринский парк29. г. Сестрорецк, парковка парка «Дубки»30. г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 131. г. Зеленогорск, Банковская площадь32. пос. Ушково, территория пляжа33. Территория парка «Озеро Долгое»