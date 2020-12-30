Бесплатные пригородные поезда «Лыжные стрелы» в этом сезоне собираются запустить с 17 января 2021 года. Планируемый график представили в Комитете по физической культуре и спорту. По традиции отправляться электрички будут с Финляндского вокзала до Орехово и с Московского вокзала – до станции Шапки. Пока в расписании «Лыжные стрелы» значатся до 20 марта. Однако их работа будет зависеть от ситуации с коронавирусом в городе. А еще – от наличия снега. Ведь, например, в прошлом году из-за бесснежной зимы Петербург остался и без любимого зимнего вида спорта, и без самих «Лыжных стрел».– В случае неблагоприятных погодных условиях, неблагополучной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID -19, Комитет оставляет за собой право изменения сроков проведения мероприятий, – сообщают в Комитете по физкультуре и спорту.Всего собираются запустить десять электричек для лыжников. В январе – 17, 23 и 31 числа, в феврале – 7, 14, 20, и 28 числа, в марте – 6, 14 и 20. Приходятся они, как и обычно, либо на субботу, либо на воскресенье.Проезд на «Лыжных стрелах» бесплатный. Однако посадочные талоны на электрички нужно заранее получить в отделах физической культуры и спорта районных администраций. Со списком и адресами можно ознакомиться на сайте Комитета по физкультуре и спорту.КОНКРЕТНОРасписание «Лыжных стрел» в Санкт-Петербурге в 2021 году:От ст. Санкт-Петербург – Финляндский до ст. Орехово и обратноОт ст. Санкт-Петербург – Главный до ст. Шапки и обратноЯнварь 2021 года17.01.2021 (воскресенье)23.01.2021 (суббота)31.01.2021 (воскресенье)Февраль 2021 года07.02.2021 (воскресенье)14.02.2021 (воскресенье)20.02.2021 (суббота)28.02.2021 (воскресенье)Март 2021 года06.03.2021 (суббота)14.03.2021 (воскресенье)20.03.2021 (суббота)