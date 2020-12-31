У каждого найдется история, а то и несколько, когда Новый год пошел не по плану. А в жизни звезд из-за многочисленных передвижений и выступлений казусы происходят довольно часто. Петербургские знаменитости рассказали о своей самой запоминающейся праздничной ночи, как планируют встречать Новый год в этот раз и какие у них есть традиции.ПОД СТУК КОЛЕССвой самый необычный Новый год музыкант Игорь Корнелюк никогда не забудет.- Какой точно был год - уже не вспомню. Какой-то из 80-х. Ехал я в поезде из Москвы в Петербург, тогда это был еще Ленинград. В тот день снимался очередной эфир «Голубого огонька». Поскольку прямой эфир показывали и на Дальнем Востоке, то все начали снимать еще в три часа дня, а закончили только в семь вечера. Уже тогда я понимал, что успеть домой к празднику не получится, поэтому мы с друзьями сели в поезд и встречали Новый год под звук колес. Ребята тогда сказали официанту из вагона-ресторана, чтобы он от нас не отходил, потому что мы постоянно что-то заказывали. Мы же молодые были, нам хотелось этой праздничной атмосферы. Было очень весело, - вспомнил артист.Обычно он проводит новогоднюю ночь на работе, переезжая с одного концерта на другой. В этом году впервые за много лет Игорь Корнелюк встретит праздник в кругу своей семьи - рядом с супругой Мариной и сыном Антоном.- Провожать 2020-й буду без всякой жалости, потому что ушло много родственников и друзей. Кстати, один из них был тогда со мной в поезде, - поделился музыкант.На столе будут различные блюда, приготовленные женой. Там окажется и любимый салат оливье, который, по словам Корнелюка, всегда у Марины получается шедеврально.ЗАСТРЯЛ В МЕТРОНе самый приятный праздник лет двадцать назад выдался у певца Стаса Пьехи. Встретить Новый год ему пришлось в пустом вагоне метро.- В те времена я пел в ресторанах и договорился, что за какую-то небольшую сумму выступлю на Охотном ряду. Там установили сцену, кругом анимация, Дед Мороз со Снегурочкой и кто-то периодически поет песни. Я должен был выступать около часа ночи. Выехал вроде из Медведково, причем заранее, чтобы успеть на речь президента, и время четко рассчитал. В какой-то момент понимаю, что поезд начинает двигаться все медленнее, и, не доехав до моей станции, он просто останавливается. Смотрю на часы, а там без одной минуты двенадцать. Понял, что наверху уже разрываются петарды, все кричат «Ура», чокаются, а я один в подземке. Посмотрел вдаль, а там никого, только бомж спит на лавке. Стояли мы так минуты три, и где-то в десять минут первого я уже был на месте, - рассмеялся Стас.В предновогодние дни Пьеха работает, а праздник планирует провести за городом.УЗНАЛА, ЧТО ЖДЕТ РЕБЕНКАА вот у актрисы Анастасии Мельниковой история очень радостная. 31 декабря 2001 года она узнала, что беременна дочерью Машей.- Перекрыть эмоционально это не сможет никто и никогда. Важнее этого чуда ничего не может быть, - поделилась артистка.В этом году Мельникова собирается праздновать Новый год как обычно - в кругу семьи. Анастасия любит готовить сама и в нынешнем году традицию нарушать не собирается. Правда, призналась, что будет нелегко: она и дочка постятся, а все остальные - нет. Поэтому оливье придется готовить нескольких видов: с крабами или крабовыми палочками на постном майонезе, с курицей, говядиной или языком на обычном майонезе.- Обязательно будет селедка под шубой, рыба, овощи и ягоды, которые заготовили летом. Приготовлю и что-то из мясного, чего мне, к сожалению, до 7 января нельзя есть, а так хочется, - с грустью сказала артистка.НЕКУЛЬТУРНАЯ ДРАКА2003 год режиссер Алексей Герман - младший сейчас вспоминает со смехом, хотя тогда было совсем не весело.- Это был первый Новый год за долгое время, который я решил отметить со своими родителями. Мы поехали в Дом творчества кинематографистов. Там собралось много разных гостей, принимали абсолютно всех. В какой-то момент началась драка: парни что-то не поделили с барменом, и завязалась перепалка. Мы попали под раздачу. После поздравления президента побили меня, папу и чуть не избили маму. В пять часов утра я поехал в больницу и все новогодние праздники там провел, - с хохотом вспоминает режиссер. - Был суд, хулиганов наказали и посадили на пару лет. Вы можете себе только представить, в месте, где часто собирались Рязанов, Данелия, Михалков, летает посуда, слышны крики, машут кулаками. Самое смешное, что меня избивали всего полторы секунды: я открывал дверь и получил ни за что.Традиционно Алексей встречает Новый год с друзьями дома. Ни режиссер, ни его супруга готовить особо не любят. В еде Герман-младший непривередлив: любит все, кроме вегетарианских блюд.УШЛА СО СЪЕМОК С ПОДБИТЫМ ГЛАЗОМПевица Зара как-то на новогодних съемках чуть не лишилась зрения. Так получилось, что она сидела рядом с коллегой, которая, как оказалось, не умела пользоваться хлопушкой.- Звучит команда «пли», бум и... конфетти полетели прямо на меня. Со съемок тогда я ушла с красным подбитым глазом, но хорошо, что он остался цел, - рассказала певица. - Несколько дней ходила с синяком.Зара призналась, что как ребенок, каждый год ждет праздничного бокала шампанского, чтобы написать о своих мечтах на листочке, поджечь, бросить в пузырьки и быстро выпить до дна под бой курантов.- И это уже стало традицией во всей нашей семье. Мы заранее каждому подготавливаем листочки и ручки, чтобы в самый ответственный момент быть во всеоружии. Может, кто-то скажет, что это глупость, но я очень верю в чудеса и точно знаю, все сбудется!