До Нового года осталось совсем ничего. Не так много, чтобы подготовиться к долгожданной праздничной ночи. Многие диетологи и фитнес-инструкторы не рекомендуют за короткие сроки сбрасывать вес, так как это очень вредно для организма. К тому же, вскоре килограммы возвращаются назад, и в большинстве случаев, даже больше. А вот пообещать себе со следующего года всегда держать себя в форме, обдумать развлекательную программу и меню новогоднего стола – еще есть время. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» фитнес-блогер и «Краса России Санкт-Петербург-2020» Алина Шпак рассказала, как сделать так, чтобы новогодние праздники никак не сказались на вашей фигуре, при этом, не отказывая себе ни в чем.- Если верить врачам, после 22 лет привести тело в форму без правильного питания и регулярных занятий спортом невозможно. А вы как считаете?- Залог здорового ухоженного тела - это регулярность. Регулярность в питании и легких физических нагрузках. И приучать людей к этому нужно с самого раннего возраста. Не надо приводить тело в форму к Новому году, или к какому-то другому событию. По-хорошему, надо всегда быть в форме.- Можно еще до Нового года успеть скинуть парочку килограмм без вреда для здоровья?- Не могу ответить на этот вопрос, потому что в своих техниках никогда не ориентируюсь на килограммы. Смотрю на объемы и качество тела, кожи.- Какие тренировки лучше выбирать для похудения?- Я уже 13 лет выбираю для себя дыхательные тренировки со всевозможными направленностями и всяческими упражнениями. Если мы говорим о других видах тренировок, то мне нравится трекинг (разновидность пешего туризма; переходы по разным местам, чаще всего это горы или леса). Вообще, любая прогулка, даже от работы до дома - это уже тренировка. Любой фитнес эффективен, если человек гармонично внедряет его в свой стиль жизни. Главное, чтобы это было регулярно и с удовольствием, без надрыва для организма.- Посоветуйте упражнения, которые можно делать дома и при этом худеть.- Упражнений много. Но для похудения всегда нужна регулярность. Не стоит рассчитывать, что они помогут с первого раза. Например, можно делать комплексы зарядки из моей книги «Ешь, пей, дыши, худей». Вот пара моих любимых, которые выполняются вместе с дыханием по принципу «вдох на 2, выдох на 6». То есть: на 2 счета мы делаем вдох, максимально раздувая при этом живот, а на 6 счетов - выдох, подтягивая живот к спине.Первое - плие. Чудесное упражнение на разные группы мышц (ноги, руки, спина). Встаем к стене, ноги разводим широко, поднимаем руки в стороны параллельно полу, сгибаем их в локтях и соединяем ладони. На вдох, стоя в исходном положении, максимально раздуваем живот. На выдох садимся до параллели с полом одновременно надавливая ладошками друг на друга. Делаем 10 кругов (т.е. 10 вдохов и 10 выдохов).Второе - наклоны. Это упражнение для стройной талии. Встаем как струнка, вытянувшись. Ноги вместе, руки вверх и соединяем ладони над головой. На вдох раздуваем живот, а на выдох подтягиваем его к спине и наклоняемся в сторону до крайней точки. Делаем по 10 кругов в каждую сторону.- Вы пропагандируете дыхательные практики. Они могут помочь за столько короткий срок сбросить лишние килограммы? Расскажите о парочке таких техник.- Когда мы говорим о дыхательных практиках, я всегда в первую очередь прошу вспоминать, что кислород - это ключ к здоровью и активной счастливой жизни. Именно он запускает обменные процессы в организме, включает в активную работу все наши сосуды. Что касается похудения на какое-то количество килограмм, то про меня и мою методику. Ориентируюсь исключительно на размер одежды. Кто-то худеет на много килограмм, а кто-то не меняется в весе, но, при этом, влезает в джинсы 10-ти летней давности. Для того чтобы похудеть при помощи дыхания, нужно заниматься каждый день без пропусков, по 12 минут в день по моей книге «Ешь, пей, дыши, худей» около 2 недель.- Баню или сауну рекомендуете посещать?- Рекомендую ходить в правильно пропаренную баню только с профессиональными банщиками.- А принимать биологически активные добавки?- Не рекомендую пить никакие БАДы.- Сейчас звезды рассказывают о разных чудо-аппаратах, которые помогают уменьшить количество жира, сократить сантиметры в талии. Что пробовали лично сами и можете рекомендовать остальным?- Про чудо способы похудеть, пока лежишь, я ничего не знаю. Есть реальные способы, и я о них уже говорила, - это правильное дыхание и регулярная физическая нагрузка. Все остальное - сомнительно.- А как нужно питаться, чтобы 31 декабря без зазрения совести выпить шампанское под бой курантов и позволить себе все, чего захочется?- Я и мои клиенты будем есть как обычно на завтрак, обед и ужин то, что захотим. При этом чувствовать себя прекрасно. Единственное, что я всегда рекомендую – это не смешивать алкогольные напитки. Лучше выбрать один и пить только его. А что делать тем, кто только накануне 31 декабря решил задуматься о здоровье и фигуре, я не могу подсказать.- А как вы относитесь к тому, что праздничный ужин привычно начинать практически ближе к полуночи?- Ничего плохого в позднем праздничном ужине не вижу. В большинстве случаев в праздники сразу после ужина никто спать не ложится. Люди танцуют, общаются, гуляют. Энергия будет расходоваться.- От какой еды рекомендуете отказаться, так как на традиционном столе, зачастую, стоят далеко не самые полезные блюда.- Не рекомендую отказываться ни от какой еды, которую хочется съесть. Во всем важна мера: выбрали желаемые блюда, наложили в свою тарелку, поели один раз и все, свободны. Конечно, если всю ночь совершать бесконечные подходы к праздничному столу, есть риск, что и сельдерей отложится не в те места. В количестве алкоголя я своих клиентов тоже не ограничиваю. Но: выбираем один, не заедаем его едой, а запиваем водой. И больше движения, танцев и прекрасного настроения.- Есть люди, которые из года в год готовят майонезные салаты, зная, что они вредны. И потом еще несколько дней их доедают. Это сильно ударяет по организму?- Люди, которые регулярно едят салаты с майонезом, уже, скорее всего, к ним адаптировались. Проблемы скорее могут настигнуть тех, кто к такой тяжелой пище не привык. У таких людей, например, может заболеть поджелудочная железа. Но, повторюсь, если все делать в меру, то и от оливье с вами ничего критичного не случится. Просто не надо есть весь таз!