Главным стрессом для учителей, школьников и их родителей в этом году, пожалуй, стала учеба на удаленке. Сколько неразберихи было с этим связано – и технической, и организационной. Однако, как стало понятно позже, даже у этой ситуации оказались свои плюсы. И скорее всего многие приемчики из онлайн-обучения в дальнейшем перекочуют в очную образовательную программу.Переход на смешанный форматВ сентябре 2020-го петербургские школьники, как всегда, сели за парты. На домашнее обучение уходили лишь те, чьи родители заранее об этом просили. В основном из-за того, что ребенок часто болеет. И тогда перед системой образования встал вопрос: как же наладить учебный процесс, когда часть детей на уроках не присутствует? Таким образом, по поручению вице-губернатора Ирины Потехиной был разработан так называемый смешанный формат обучения.- При разработке урока нам нужно было соблюсти федеральный стандарт и не привязываться к каким-либо учебникам, - пояснила проректор по методической работе Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (АППО) Татьяна Кузнецова. – За основу взяли базовый уровень изучения – минимальное количество часов по каждому предмету. К сожалению, в сложившихся условиях иначе было никак. В результате каждый урок представлял собой 15-минутный видеоролик, который с одной стороны, несет в себе всю нужную информацию, а с другой – предлагает ребенку выполнить ряд задний и самостоятельно погрузиться в предмет.Уроки для онлайн-программ разрабатывались бешеными темпами. Каждую неделю сотрудники АППО выкладывали на портал 156 роликов по 14 предметам. Всего за 6 недель второй четверти число видеосюжетов достигло 936. В общей сложности над созданием виртуальных уроков трудились около 300 преподавателей. А воспользоваться созданными им роликами смогли почти 18 тысяч школьников.Это прорывНа помощь тем, у кого остались вопросы после онлайн-занятий, приходили студенты университета имени Герцена. Они запустили проект «Продленка на удаленке», суть которого - разъяснить младшим товарищам все учебные непонятки. Разумеется, тоже в режиме онлайн.Первый такой вебинар состоялся 16 ноября, и в течение месяца студенты провели для школьников свыше 700 виртуальных встреч. В основном разбора требовали задания по русскому и английскому языкам, математике, химии, физике, биологии, литературе.- Наши студенты отлично справились с задачей, их компетенции вполне достаточно, чтобы разъяснять школьную программу, - отметила и.о. проректора университета, к. п. н., Эльвира Ребко. – Студенты с утра получали темы уроков и к моменту, когда школьник должен обратиться к ним с просьбой помочь с домашним заданием, успевали находить похожие примеры, задачи, упражнения, на которых и строили объяснение.Интересно, что проект «Продленка на удаленке» оказался популярным у учеников, и уже спустя месяц насчитывалось более 50 тысяч просмотров онлайн-разъяснений. Но еще более важно то, что это стало прекрасной практикой для студентов. По мнению Эльвиры Ребко, пандемия хоть и принесла массу неудобств, она помогла сделать прорыв в образовании. Особенно в высшей школе. Ведь еще год назад мог ли кто подумать, что вузы сполпинка могут взять и перейти на удаленное обучение?- Прошло еще полгода и мы увидели следующие изменения: большинство преподавателей, даже солидного возраста, смогли создавать электронные учебные курсы, отличать различные сервисы для дистанционного общения, - говорит она. – И на мой взгляд, после отмены всех ограничений обучение уже не будет прежним, и онлайн-технологии основательно его дополнят.Максимально сохранить очное образованиеВсего в 2020 году на удаленке успел поучиться 571 класс в 163 школах. Главной задачей городских властей было ни в коем случае не останавливать образовательный процесс.- Мы решили, что сохранить его нужно в очной форме – насколько это возможно, - отмечает начальник отдела общего образования Комитета по образованию Анна Грубская. - В этом нас поддерживают и большинство родителей школьников.Наряду с академическими показателями – результаты петербургских учеников по Всероссийским проверочным работам выше среднего по стране – выросли и технические. Как пояснили в комитете, городской портал дистанционного обучения был модернизирован и «поселился» на более мощных серверах. Кроме того, появилась платформа для проведения виртуальных классных часов и родительских собраний.