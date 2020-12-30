В преддверии Нового года в Петербурге подвели итоги проекта «Твой бюджет». Победителей определили общегородским голосованием. И теперь стало известно, какие «народные» инициативы готовы воплотить в жизнь. К слову, все они касаются самых разных проблем и разных районов города.Так, петербуржец Николай Никитин предложил сделать регулируемый пешеходный переход возле Муринского парка. Стоимость реализации этой идеи оценивается в 4,5 миллиона рублей.– Проблему плохой пешей доступности 2-й очереди Муринского парка со стороны Северного проспекта можно решить организацией регулируемого пешеходного перехода через Северный проспект между домами 63к1 и 65к1. В указанном месте уже образовался стихийный пешеходный переход, – рассказывают организаторы проекта «Твой бюджет».Еще один проект-победитель менее затратный и касается проблемы экологии. Алексей Чистопашин предложил программу экологического просвещения и волонтерства в городе Пушкин. За 0,5 миллиона рублей можно организовать и провести онлайн или оффлайн-фестивали и эко-марафон-квест.Еще одна идея-победитель – это разработка проектно-сметной документации 8-километрового веломаршрута в районе Комендантского проспекта. Все это в рамках продления уже существующих велодорожек, со светофорами и велоперекрестками. Предложил обратить внимание на камфорное передвижение горожан на двухколесном Денис Мартынов. Стоимость проекта – 9,3 миллиона рублей.Оценили петербуржцы и идею благоустроить территорию перед станцией метро «Парнас». Сделать на площади общественное пространство предложил Виктор Крисятецкий. Стоимость проекта оценивается в 6,5 миллионов.Среди проектов-победителей и ремонт детского сада №15 на улице Бронетанковой, который оценивается в 4 миллиона рублей.– В результате плохого состояния кровли при обильных осадках появляются подтеки в группах, в связи с чем здоровье воспитанников, педагогов учреждения подвергаются опасности. Каждый день дети и взрослые проходят по коридору, потолки и стены которого утратили эстетичный вид. В связи с протечками в групповых помещениях нарушена целостность потолков и покрытий стен, – рассказывает автор инициативы Илона Корнилова.И, наконец, шестой проект-победитель предлагает облагородить спортивно–досуговое пространство на базе стадиона «Шторм» на проспекте Народного Ополчения. Проект Елены Стрижовой предусматривает благоустройство пространства между спортивными объектами, освещение вдоль дорожек, уличную зону ожидания, газоны и озеленение, крытый паркинг для СИМ, колясок и велосипедов. Стоит реализация идеи 6,8 миллионов рублей.КОНКРЕТНОВсе эти проекты будут реализованы за счет средств бюджета Петербурга. Всего в общегородском голосовании приняли участие 2670 человек. Как сообщает пресс-служба Комитета по финансам, в этом году на «Твой бюджет» было предложено 37 проектов. Общая стоимость шести инициатив-победителей общегородского голосования – 31,6 млн рублей.