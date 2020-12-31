«Комсомольская правда» продолжает следить за ситуацией с распространением инфекции COVID-19 в городе на Неве и подготовила все последние новости по коронавирусу в Санкт-Петербурге на утро 31 декабря 2020 года. Так, за последние сутки в Северной столице выявили еще 3764 случаев заражения «ковидом».- С начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 238 366 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 144 874 пациента (+ 4278 за сутки), а умерли 7610 человек (+78), - сообщает портал «Стопкоронавирус».И хотя ситуация стабилизировалась, показатели по заражениям, госпитализациям и смертям остаются достаточно высокими. Тем не менее, власти Петербурга не стали объявлять полный локдаун в городе, как это планировалось из-за опасения вспышки коронавируса после праздников. Наоборот, некоторые новогодние ограничения были смягчены.Так, кафе и рестораны с 4 января смогут работать до 23:00, а не 19:00, как планировалось ранее. Театрам же разрешат принимать зрителей уже с Рождества, 7 января. Впрочем, подростков в возрасте до 16 лет это пока не касается - все остальные карантинные меры продлили до конца первого месяца 2021 года.Что касается ситуации с коронавирусом в Ленинградской области, то там показатели существенно ниже. За сутки здесь заболели 228 человек (23 607 всего). Выздоровели 21 223 человек (+217), умерли 242 (+0).