Комитет по Тарифам Санкт-Петербурга опубликовал окончательные цены на проезд в городском общественном транспорте и назвал стоимость проездных билетов, которые будут действовать с 1 января 2021 года. При этом стоимость разовых поездок совпадает с тем, что было озвучено ранее.- С 1 января по 31 декабря 2021 жетон на метро будет стоить 60 рублей. А одна поездка в наземном транспорте – 55 рублей. По «Подорожнику» проезд в метро обойдется в 41 рубль, а в трамвае, троллейбусе, автобусе – в 36 рублей, - сообщала пресс-служба Комитета.При оплате банковской картой платежной системы «МИР» одна поездка в метро будет стоить 44 рубля, а по «Единой карте петербуржца» (ЕКП) – 39 рублей. Все то же самое, но при установке виртуальной карты в смартфон через приложение, делает поездку еще дешевле: 36 рублей для системы «МИР» и 33 - по ЕКП.Единый месячный проездной будет стоит 3255 рублей, а льготный именной - 645. Для школьников - 575 рублей и 1160 студентам.Месячный в метро - 2400, автобус - 1745.Вместе с тем появилось несколько видов временных единых билетов. На 90 минут, включая метро, он стоит 70 рублей. На одни сутки - 240, на трое суток - 460, на пять суток - 815 рублей.