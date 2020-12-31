Страшную находку сделали в столице республики Карелия накануне Нового года. В среду, 30 декабря 2020 года, в одном из гаражей города Петрозаводск обнаружили два трупа - мужчины и женщины. На место сразу же приехали сотрудники полиции, следственный комитет. Место обнаружения тел оцепили, чтобы провести тщательную проверку.- 30 декабря в гараже одного из гаражных кооперативов на территории Петрозаводска были обнаружены два трупа. Тела мужчины и женщины находились в машине, - сообщили в следственном комитете республики.На данный момент следствие не уточняет возраст умерших, а также точный адрес, где были найдены тела. Также нет информации о следах насильственной смерти на трупах.Так, сейчас следователи ведут доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение. Трупы мужчины и женщины направлены в морг Петрозаводска, чтобы эксперты установили причины смерти.